Perché accontentarsi di un mouse gaming qualsiasi quando Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 nella elegante colorazione Bianco tocca il suo prezzo più basso di sempre? Il mouse scelto dai professionisti degli esports per vincere tornei di Counter-Strike 2 e Valorant ora costa una frazione di quanto pagato fino a poche settimane fa. Con sensore HERO 2, polling rate 8 kHz e un peso di appena 60 grammi, questo è il momento perfetto per portarsi a casa uno strumento da competizione vera. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta scada.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2: leggerezza e precisione da esport

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 rappresenta l’evoluzione naturale del celebre Superlight originale, sviluppato in collaborazione diretta con atleti professionisti degli esports. Il risultato è un mouse che pesa solamente 60 grammi, nonostante integri batteria ricaricabile e tutta l’elettronica necessaria per garantire prestazioni wireless di livello professionale.

Il cuore del dispositivo è il sensore ottico HERO 2, capace di tracciamento fino a 44.000 DPI e 888 IPS, completamente privo di smoothing, accelerazione o filtraggio. Ogni movimento viene letto con fedeltà assoluta, senza interpretazioni del firmware che possano alterare l’input, una caratteristica fondamentale per chi gioca a titoli competitivi come Counter-Strike 2 o Valorant.

La vera novità rispetto al modello precedente è il wireless LIGHTSPEED con polling rate a 8 kHz, che riduce l’input lag da 1ms a 0,125ms. Il ricevitore dedicato incluso nella confezione garantisce una connessione stabile e reattiva quanto un cavo, con un tempo di risposta otto volte più veloce rispetto ai mouse standard.

Tra le altre caratteristiche di rilievo:

5 pulsanti programmabili con switch LIGHTFORCE ibridi ottico-meccanici, durata fino a 70 milioni di click

Autonomia di circa 95 ore con ricarica USB-C universale

Piedini in PTFE senza additivi per uno scorrimento fluido

Compatibilità con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY

Software Logitech G HUB per personalizzazione completa su PC e Mac

Sconto del 44%: l’occasione da non perdere

Il prezzo di listino di Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 si attesta normalmente intorno ai 159,99€, ma oggi su Amazon è disponibile a soli 89,99€, con uno sconto del 44% che porta un risparmio di ben 70 euro. Si tratta del prezzo più conveniente mai registrato per questa variante Bianco, una cifra che difficilmente si rivedrà nei prossimi mesi. Chi cerca un mouse da gaming professionale senza compromessi su peso, precisione e latenza, non troverà un’occasione migliore di questa.

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