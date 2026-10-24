Trovare una stampante multifunzione affidabile per la casa senza spendere una fortuna è una sfida comune a molte famiglie. HP Envy 6120e 714L8B si presenta con uno sconto del 44% che porta il prezzo da 89,90€ a 49,90€, una cifra che si avvicina ai valori più bassi registrati negli ultimi mesi su Amazon. Stampa fronte-retro automatica, Wi-Fi dual band e 3 mesi di servizio Instant Ink inclusi sono solo alcuni degli elementi che rendono interessante questa proposta per chi cerca un dispositivo compatto e versatile.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

HP Envy 6120e, stampa e scansione in formato compatto

HP Envy 6120e 714L8B è una multifunzione a getto d’inchiostro A4 pensata per uso domestico e piccoli uffici, disponibile nella colorazione bianca ufficialmente denominata Portobello. Il dispositivo integra funzioni di stampa, scansione e copia in un corpo compatto di 433 x 361 x 136 mm, con un peso contenuto di 5,13 kg.

Sul fronte prestazionale, la stampante raggiunge velocità fino a 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori, con una risoluzione massima di 4800 x 1200 dpi a colori. Tra le funzionalità più apprezzate c’è la stampa fronte-retro automatica, una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo, che consente di risparmiare carta senza dover intervenire manualmente.

Lo scanner flatbed offre una risoluzione ottica fino a 1200 dpi, mentre il display touch a colori da 2,4 pollici semplifica la gestione delle funzioni direttamente dal pannello frontale. La connettività è completa: Wi-Fi 802.11ac dual band, Wi-Fi Direct, porta USB 2.0 e supporto per AirPrint, Mopria e app HP Smart, per stampare comodamente anche da smartphone e tablet.

Va segnalato che il modello è certificato HP+, il che significa che richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce originali per tutta la vita del prodotto. In cambio, HP garantisce aggiornamenti firmware automatici e 3 mesi di servizio Instant Ink inclusi, utile per chi stampa con regolarità documenti scolastici o foto occasionali. La qualità di stampa fotografica risulta particolarmente valida, mentre il testo appare chiaro e ben definito.

Prezzo scontato e dove trovarlo

Il prezzo di listino di HP Envy 6120e è di 89,90€, ma su Amazon è disponibile ora a 49,90€, con uno sconto del 44% che corrisponde a un risparmio di 40€. Si tratta di un valore in linea con le promozioni più convenienti osservate negli ultimi mesi sul prodotto, che lo rendono una scelta sensata per chi cerca una multifunzione economica da affiancare alle attività domestiche o d’ufficio leggere. L’offerta è attiva sullo store Amazon.it, dove il prodotto risulta disponibile per la spedizione.

Per non perdere le prossime occasioni sui prodotti tecnologici, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto è utile seguire anche ErroriBomba.