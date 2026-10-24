Trascorrere ore davanti al computer, che sia per lavoro o per una sessione di gaming prolungata, richiede una seduta che sappia adattarsi al corpo senza compromessi. SONGMICS Sedia da Gaming CATHY OBG091BH01 torna a un prezzo interessante dopo alcuni rialzi recenti, proponendosi come soluzione ibrida tra postazione gaming e sedia da ufficio. Con schienale reclinabile fino a 135° e poggiapiedi estraibile incluso, il modello della collezione CATHY si fa notare in una fascia di prezzo accessibile. Vediamo come si comporta sul piano tecnico e quali sono i dettagli dell’offerta attuale.

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Sedia gaming: comfort e versatilità in un solo pacchetto

SONGMICS CATHY OBG091BH01 si presenta con un sedile largo 53 cm, realizzato con molle uniformi e spugna morbida per garantire sostegno durante sessioni prolungate, sia di lavoro che di gioco. Il rivestimento in similpelle PU nella colorazione Nero Inchiostro e Grigio Tortora offre un design bicolore che si integra facilmente sia in una postazione gaming che in un ufficio domestico, oltre a essere resistente allo sporco e semplice da pulire.

Il punto di forza principale resta la capacità di reclinazione dello schienale, regolabile da 90° a 135°, abbinata a braccioli sincronizzati che si muovono insieme distribuendo la pressione su spalle e collo. Completano la dotazione un poggiatesta regolabile e un cuscino lombare integrato, elementi che normalmente si trovano su modelli di fascia superiore.

Tra le caratteristiche che la distinguono nella sua fascia di prezzo:

Poggiapiedi estraibile , raro trovarlo incluso su sedie economiche

, raro trovarlo incluso su sedie economiche Struttura in acciaio robusto con portata fino a 135 kg

con portata fino a 135 kg Dimensioni complessive di 70 x 70 x (120-130) cm

Rotelle in nylon per una scorrevolezza fluida su diverse superfici

Montaggio rapido, tra i 15 e i 30 minuti, grazie a componenti numerati

Va segnalato che la portata massima dichiarata (135 kg) risulta leggermente inferiore rispetto ad altre varianti della stessa famiglia CATHY, come il modello OBG077B01 che arriva a 150 kg. Per chi cerca un compromesso tra funzionalità e prezzo contenuto, questo dettaglio resta comunque marginale rispetto all’insieme delle dotazioni offerte.

Offerta Amazon: sconto a 85€

Il prezzo di SONGMICS Sedia da Gaming CATHY OBG091BH01 scende da 99,99€ a 84,99€ su Amazon, con uno sconto del 15% che corrisponde a un risparmio di 15€. Si tratta di un ritorno a valori più contenuti dopo alcuni rialzi registrati nelle ultime settimane, rendendo questo il momento giusto per chi stava valutando l’acquisto. La disponibilità è attualmente confermata su Amazon.it, mentre non risultano al momento offerte equivalenti su altri store come MediaWorld o Unieuro per questo specifico modello.

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