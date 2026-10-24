ASUS invita gli utenti ad aggiornare quanto prima i propri router dopo aver individuato tre vulnerabilità di sicurezza che potrebbero mettere a rischio la rete domestica. Il produttore ha pubblicato un avviso che riguarda alcuni modelli con firmware della serie 3.0.0.6_102, raccomandando di installare le versioni più recenti disponibili per correggere i problemi individuati.

La questione non riguarda soltanto eventuali malfunzionamenti, ma la possibilità che un aggressore riesca a compromettere il dispositivo che gestisce il traffico Internet di un’intera abitazione o di un ufficio. Una delle falle, in particolare, può consentire di ottenere privilegi amministrativi senza disporre delle normali credenziali di accesso, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Le altre vulnerabilità ampliano i possibili scenari di attacco e rendono importante verificare subito lo stato degli aggiornamenti, senza aspettare che emergano problemi evidenti durante l’utilizzo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Router ASUS, tre vulnerabilità possono compromettere la rete

Le falle segnalate da ASUS sono identificate dai codici CVE-2026-93489, CVE-2026-75775 e CVE-2026-75779. Tutte sono classificate con un livello di gravità elevato secondo il sistema CVSS 4.0, sebbene differiscano per modalità di sfruttamento e condizioni necessarie per portare a termine un attacco. La vulnerabilità CVE-2026-93489, valutata con un punteggio di 8,7, riguarda un problema di autenticazione; in determinate circostanze, un aggressore che si trovi su una rete adiacente può riuscire ad accedere alle funzioni amministrative del router senza autenticarsi. Questo scenario è particolarmente delicato perché l’accesso al pannello di gestione potrebbe permettere di modificare impostazioni importanti e compromettere la sicurezza della rete.

La CVE-2026-75775, con un punteggio di 7,7, è associata a un problema che può consentire l’esecuzione di comandi in determinate condizioni. La CVE-2026-75779, valutata 8,6, riguarda invece uno scenario che combina l’esecuzione di comandi con una vulnerabilità di tipo CSRF; in questo caso, l’attacco può richiedere che un amministratore autenticato compia un’azione, per esempio visitando una pagina malevola.

È importante distinguere questi scenari, non tutte le vulnerabilità possono essere sfruttate allo stesso modo e la presenza di una falla non significa automaticamente che un router sia già stato compromesso. Tuttavia, trattandosi di dispositivi che controllano la connessione e il traffico di rete, un eventuale accesso non autorizzato può avere conseguenze rilevanti. ASUS raccomanda di installare il firmware aggiornato per il proprio modello; le versioni corrette possono essere cercate attraverso il portale ufficiale di supporto ASUS o le pagine dedicate ai router Wi-Fi ASUS. Prima di procedere comunque, è opportuno verificare il nome esatto del dispositivo e scaricare esclusivamente il pacchetto destinato a quel modello.

Come proteggere il router ASUS in attesa dell’aggiornamento

La soluzione raccomandata dal produttore è applicare la patch di sicurezza senza ritardi. L’operazione può essere eseguita dalla pagina di amministrazione del router, controllando la disponibilità di un nuovo firmware, oppure scaricando manualmente il file corretto dal sito ufficiale e seguendo la procedura prevista per il dispositivo; se non è possibile aggiornare immediatamente, ASUS suggerisce alcune misure temporanee per ridurre le possibilità di attacco.

La prima consiste nel disabilitare l’accesso remoto all’interfaccia di amministrazione dalla WAN, così da limitarne l’utilizzo alle reti locali fidate. Si consiglia inoltre di impostare password robuste e differenti per il pannello amministrativo e per la rete WiFi, evitando credenziali predefinite o facilmente intuibili. Un ulteriore accorgimento riguarda i dispositivi connessi, infatti secondo ASUS è meglio non consentire l’accesso alla rete a sistemi sconosciuti o non affidabili e controllare periodicamente l’elenco dei dispositivi associati al router; l’azienda raccomanda anche di verificare le sessioni e i dispositivi collegati tramite le applicazioni complementari, rimuovendo quelli che non si riconoscono.

Queste precauzioni, ovviamente, non sostituiscono la patch, ma possono contribuire a ridurre i rischi nell’attesa che l’utente sia in grado di accedere al download. Una volta completato l’aggiornamento, è consigliabile riavviare il router e controllare che la nuova versione del firmware sia stata installata correttamente. Per gli utenti ASUS, quindi, in questo caso il controllo degli aggiornamenti rappresenta un passaggio determinante; mantenere aggiornato il router è essenziale per proteggere non soltanto la connessione Internet, ma anche i dispositivi e i dati che transitano attraverso la rete domestica.