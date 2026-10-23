Trovare un Mini LED da 65 pollici capace di coprire il 100% degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, con certificazione di un ente terzo indipendente, era fino a poco tempo fa un’utopia sotto i 1.000€. LG 65MRGB87B6B dimostra che la tecnologia Mini RGB evo, erede diretta del Mini LED tradizionale, può scendere a un prezzo che definire aggressivo è poco. Il minimo storico su Amazon porta questo Smart TV 4K di fascia alta a una cifra mai vista prima, con un risparmio che si misura in centinaia di euro rispetto al listino originale. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo pannello e perché l’offerta attuale merita attenzione immediata.

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LG 65MRGB87B6B: quando il colore diventa scienza

Il cuore pulsante di questo pannello è la certificazione DualColor 100%, validata da Intertek: copertura totale degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB grazie alla tecnologia RGB Primary Color Pro. Si tratta di un risultato raro in questa fascia di prezzo, ottenuto tramite una struttura LED a più strati che impila colori RGB senza necessità di chip R indipendenti, una soluzione esclusiva LG che garantisce tonalità più pure e sfumature cromatiche precise.

A gestire tutto questo interviene il nuovo processore α8 AI 4K Gen3, dichiarato 5 volte più performante della generazione precedente su NPU, GPU e memoria. Il chip si occupa sia dell’upscaling dell’immagine che dell’elaborazione audio tramite Alpha 8 AI Sound Pro con up-mix virtuale 11.1.2.

Le specifiche tecniche principali includono:

Risoluzione 4K Ultra HD con refresh rate 120Hz nativo (144Hz con VRR)

4K Ultra HD con refresh rate (144Hz con VRR) HDR Dolby Vision, HDR10 e HLG con Dynamic Tone Mapping Pro

Dolby Vision, HDR10 e HLG con Dynamic Tone Mapping Pro Sistema operativo webOS 26 potenziato da Google Gemini e Microsoft Copilot

potenziato da Google Gemini e Microsoft Copilot Pacchetto gaming completo: Motion Booster 288, AMD FreeSync Premium, ALLM e Game Dashboard

Audio Dolby Atmos nativo con configurazione 2.0 canali e subwoofer integrato

nativo con configurazione 2.0 canali e subwoofer integrato 3 porte HDMI 4K 120Hz con eARC, VRR e QMS

Il comparto smart merita una menzione a parte: webOS 26 introduce un hub AI dedicato con Multi AI Search, AI Concierge e AI Chatbot, rendendo l’interazione con il televisore decisamente più naturale rispetto alle generazioni precedenti. Va segnalato che si tratta di un pannello LCD retroilluminato, quindi non può eguagliare il nero assoluto di un OLED, e la classe energetica D non è ai vertici dell’efficienza, ma per chi cerca un’esperienza cinematografica di alto livello senza il costo di un pannello OLED, questo modello rappresenta un compromesso quasi perfetto.

Minimo storico su amazon: l’offerta che aspettavate

Il prezzo di listino ufficiale di LG 65MRGB87B6B si attesta sui 2.199€, ma su Amazon.it il televisore crolla fino a 899€, con uno sconto del 59% che rappresenta il minimo storico assoluto per questo modello. Parliamo di un risparmio di oltre 1.300€ rispetto al prezzo pieno, una cifra che difficilmente si rivedrà a breve termine viste le caratteristiche tecniche offerte.

L’offerta è attiva su Amazon.it ed è limitata nella disponibilità: trattandosi di un minimo storico, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Nella confezione sono inclusi cavo di alimentazione, telecomando con batterie, piedistallo e 24 mesi di garanzia.

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