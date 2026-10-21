Il mercato dei televisori di grande formato continua a muoversi rapidamente, e Samsung UE85U7000HUXZT rappresenta l’ultima evoluzione della serie Crystal UHD pensata per chi vuole uno schermo da 85 pollici senza spendere cifre da pannello QLED. Il modello 2026 introduce novità interessanti rispetto al predecessore, a partire dall’integrazione di funzioni AI inedite. Al momento su Amazon è proposto a 799€, un prezzo che si allinea bene rispetto all’andamento recente di modelli simili della gamma. Vediamo come si comporta sulla carta e quali sono i dettagli dell’offerta.

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Samsung TV da 85″: grande formato e processore crystal 4K

Il pannello da 85 pollici offre risoluzione 3840 x 2160 pixel con tecnologia LED e refresh rate nativo di 50Hz, che sale fino a 120Hz in modalità Motion Xcelerator per contenuti 2K. Il vero punto di forza è il Processore Crystal 4K, capace di gestire un upscaling efficace su sorgenti a bassa risoluzione, migliorando dettagli e nitidezza delle linee grazie a un’elaborazione avanzata delle scene.

Sul fronte immagine, il supporto HDR10+ si abbina alle tecnologie PurColor e Color Booster, pensate per rendere i colori più ricchi e le scene più dinamiche. Una delle novità più rilevanti rispetto al modello 2025 è l’arrivo di Vision AI Companion, assistente intelligente in grado di rispondere a domande sullo schermo e fornire informazioni sui contenuti in visione, rendendo l’esperienza d’uso più interattiva.

Il comparto audio include Object Tracking Sound Lite e Adaptive Sound, con simulazione di audio surround 3D, mentre il sistema operativo Tizen garantisce accesso a un ampio catalogo di app, oltre al supporto per assistenti vocali esterni come Alexa e Google Assistant. Non manca il doppio sintonizzatore DVB-T2/S2, utile per chi guarda ancora TV generalista senza decoder esterni.

Tra le specifiche da considerare ci sono anche i limiti tipici di questa fascia: solo 3 porte HDMI, 1 USB-A, classe energetica G e assenza di local dimming avanzato, aspetti normali per un prodotto entry-level di queste dimensioni.

Prezzo e sconto su Samsung UE85U7000HUXZT

Il prezzo di listino di 1299€ scende a 799€ su Amazon, con uno sconto del 38% che porta il risparmio a 500€. Si tratta di una cifra interessante per un pannello da 85 pollici con processore Crystal 4K e funzioni AI integrate, soprattutto considerando che modelli equivalenti della generazione precedente si attestano su fasce di prezzo simili o leggermente superiori. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it.

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