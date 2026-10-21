Perché accontentarsi di un monitor 16:9 tradizionale quando lo spazio orizzontale extra costa così poco? LG UltraWide 29U511A-B porta il formato panoramico 21:9 a un prezzo che raramente si vede per questa categoria di prodotti. Il pannello IPS da 29 pollici con risoluzione WFHD (2560×1080) e refresh rate a 100Hz si piazza ora su Amazon a una cifra decisamente più bassa rispetto al listino originale. Vediamo come questo monitor riesce a coniugare multitasking, comfort visivo e convenienza in un unico pacchetto.

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LG UltraWide 29U511A-B: spazio e fluidità in formato 21:9

Il punto di forza di questo monitor sta proprio nel suo formato ultrawide 21:9, che garantisce circa il 33% di spazio visivo in più rispetto a un tradizionale pannello Full HD 16:9. Per chi lavora con fogli di calcolo, editing multimediale leggero o programmazione, questa caratteristica si traduce in un multitasking molto più agevole, senza dover continuamente alternare finestre.

Il pannello IPS offre angoli di visione ampi a 178°/178° e una copertura colore sRGB al 99%, garantendo una discreta accuratezza cromatica anche per chi lavora con contenuti grafici. La gestione colore a 8-bit con supporto 10-bit permette di visualizzare fino a 16,7 milioni di colori, mentre il supporto HDR10 aggiunge un ulteriore tocco di qualità visiva, seppur limitato dalla luminosità massima di 250 cd/m².

Tra le specifiche più interessanti per chi cerca fluidità visiva troviamo il refresh rate a 100Hz abbinato a un tempo di risposta di 1ms MBR (5ms GtG), caratteristiche che migliorano sensibilmente l’esperienza sia in ambito lavorativo che per un gaming casual non competitivo.

Da segnalare anche:

Finitura opaca/antiriflesso con tecnologie Flicker-Free e filtro luce blu per sessioni prolungate

con tecnologie Flicker-Free e filtro luce blu per sessioni prolungate Connettività completa con HDMI, DisplayPort e USB-C (DP Alt Mode)

(DP Alt Mode) Software proprietario LG Switch App per dividere facilmente lo schermo in più finestre

per dividere facilmente lo schermo in più finestre Design con bordi sottili su tre lati e stand regolabile in tilt, altezza e modalità portrait

Il peso contenuto di 5,1 kg e le dimensioni compatte rendono questo monitor adatto anche a postazioni con spazio limitato, senza rinunciare ai vantaggi del formato ultrawide.

Occasione ultrawide: lo sconto che fa la differenza

Il prezzo di listino di 199,99€ scende ora a soli 139€ su Amazon, una riduzione di circa il 30% rispetto al valore originale. Si tratta di una cifra che si avvicina al minimo storico registrato per questo modello, rendendo l’acquisto particolarmente vantaggioso per chi cercava un ultrawide senza spendere una fortuna.

Considerando che altri rivenditori come MediaWorld ed Euronics propongono prezzi superiori ai 160€, l’offerta attuale su Amazon rappresenta probabilmente una delle migliori opportunità disponibili in questo momento per il mercato italiano. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi conviene agire con una certa rapidità per non perdere questa configurazione di prezzo.

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