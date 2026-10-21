Chi pensa che un televisore debba scegliere tra essere un capolavoro tecnologico o un elemento d’arredo elegante, con Hisense Canvas TV QLED 144Hz 55″ 4K 55S7S dovrà ricredersi. Il prezzo di questo modello, già protagonista di sconti interessanti nelle scorse settimane, è appena sceso ancora più in basso, toccando quello che sembra essere un vero e proprio minimo storico. Un’opportunità che chi segue il segmento dei TV “art frame” probabilmente non vorrà lasciarsi sfuggire. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo pannello QLED così speciale e quali sono le cifre esatte di questa promozione lampo.
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Hisense Canvas TV 55S7S, un quadro che nasconde un pannello da 144Hz
Il tratto distintivo di questo modello della serie CanvasTV è la capacità di trasformarsi in un’opera d’arte quando non è acceso sui contenuti abituali. Grazie alla Art Mode, il televisore mostra centinaia di capolavori classici o la propria galleria fotografica personale, senza alcun abbonamento richiesto. Un sensore di movimento integrato accende lo schermo artistico quando qualcuno entra nella stanza e lo spegne all’uscita, ottimizzando i consumi energetici.
Dal punto di vista tecnico, il pannello QLED 4K da 55 pollici sfrutta la tecnologia Quantum Dot per oltre un miliardo di sfumature cromatiche, con supporto a Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e Filmmaker Mode. La vera particolarità, però, è la frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz, una caratteristica rara in questo segmento dove rivali come Samsung The Frame si fermano tipicamente a 60Hz.
Per chi gioca, la dotazione è completa: VRR fino a 144Hz, ALLM, AMD FreeSync Premium e input lag inferiore a 7ms, il tutto distribuito su 4 porte HDMI 2.1. Non manca un comparto audio curato dal marchio francese Devialet, con sistema 2.0.2 e Dolby Atmos per un’esperienza sonora superiore alla media dei TV della stessa fascia.
Completano il pacchetto:
- Display Hi-Matte anti-riflesso che riduce i riflessi al 5%
- Montaggio ultrasottile a filo muro con cornici magnetiche StyleSwap
- Sistema operativo VIDAA OS con WiFi, Bluetooth e AirPlay2
- Cornice color teak inclusa di serie
Sconto record su Hisense Canvas TV 55S7S
Il prezzo di listino di 1.299€ scende ora a soli 799€, con un risparmio che supera i 500€ e uno sconto percentuale di circa il 38%. Una cifra che posiziona questo TV-quadro ben al di sotto delle offerte precedenti viste su Unieuro e Amazon.it, rendendolo decisamente più accessibile rispetto alla concorrenza diretta di Samsung The Frame. L’offerta è disponibile su Amazon, ma attenzione: le promozioni di questo tipo tendono a durare poco, quindi conviene muoversi rapidamente prima che le scorte finiscano o il prezzo torni a salire.
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