Raddoppiare la RAM di un notebook senza svuotare il portafoglio sembrava un’utopia fino a oggi. Corsair Vengeance SODIMM 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C22 crolla a un prezzo mai visto prima, segnando un vero e proprio minimo storico per questo kit di memoria. Chi utilizza laptop per gaming, editing o semplicemente per gestire decine di tab e applicazioni contemporaneamente, troverà in questa offerta l’occasione giusta per dire addio ai rallentamenti. Il prezzo è sceso drasticamente, e le scorte a questa cifra potrebbero esaurirsi rapidamente. Vediamo come approfittarne.

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Corsair Vengeance SODIMM: potenza e velocità per ogni notebook

Dietro il nome Vengeance si nasconde una delle linee di memoria più collaudate di Corsair, storico produttore americano noto per affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Questo kit SODIMM DDR4 a 260 pin offre una capacità totale di 32GB, suddivisa in due moduli da 16GB ciascuno, pensati specificamente per laptop, notebook, mini PC e kit Intel NUC.

Le specifiche tecniche parlano chiaro:

Frequenza : 3200 MHz (PC4-25600)

: 3200 MHz (PC4-25600) Latenze : CL22-22-22-53

: CL22-22-22-53 Tensione : 1,2V

: 1,2V Tipo : Unbuffered, Non-ECC

: Unbuffered, Non-ECC Compatibilità: notebook Intel Core i7 8° generazione o superiore e AMD Ryzen serie 4000

Una delle caratteristiche più apprezzate è senza dubbio l’auto-overclocking: sui sistemi compatibili, il kit raggiunge automaticamente la velocità massima dichiarata senza dover mettere mano al BIOS. Questo significa installazione plug-and-play, con un semplice cacciavite come unico strumento necessario. I dissipatori di calore neri non sono solo estetici, ma garantiscono anche stabilità termica sotto carico intenso, mantenendo comunque un profilo sottile compatibile con la maggior parte dei notebook moderni.

A completare il quadro c’è la garanzia a vita limitata, un elemento che testimonia la fiducia di Corsair nella qualità costruttiva dei propri moduli, selezionati con cura per assicurare stabilità anche negli utilizzi più intensivi come virtualizzazione, editing multimediale e gaming.

Sconto quasi del 40% su un kit da 32GB

I numeri di questa offerta sono semplicemente da non lasciarsi scappare. Corsair Vengeance SODIMM 32GB passa da un prezzo originale di 299€ a soli 179,99€, con uno sconto che sfiora il 40% e un risparmio concreto di 119,01€. Per contestualizzare, su rivenditori europei come LDLC lo stesso kit viene proposto anche oltre i 300€, rendendo questa proposta su Amazon particolarmente interessante per chi cerca il massimo della capacità al minor prezzo possibile. La disponibilità è confermata e la spedizione gestita direttamente, ma considerando il taglio di prezzo così aggressivo, conviene non rimandare troppo l’acquisto.

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