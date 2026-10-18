OPPO Enco Clip2 sono arrivate sugli scaffali solo poche settimane fa, presentate in primavera insieme alla serie Find X9, e già si fanno notare per un taglio di prezzo niente male. Il design a “ear cuff” che rinuncia completamente al classico gommino in-ear, la tecnologia Dynaudio per l’audio e le chiamate a conduzione ossea avevano già convinto la critica specializzata al lancio. Ora, dopo pochissimo tempo dal debutto, il prezzo scende fino al suo minimo storico assoluto, un’occasione rara per un prodotto così recente. Vediamo come approfittarne.

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OPPO Enco Clip2, l’orecchio aperto con l’anima Dynaudio

Il tratto distintivo di OPPO Enco Clip2 è la struttura Unibody Ear Cuff: un arco continuo in lega nichel-titanio a memoria di forma che si aggancia esternamente al padiglione auricolare senza mai entrare nel condotto uditivo. Il risultato è un peso di soli 5,2 grammi per auricolare, pensato per sparire letteralmente una volta indossato, anche dopo ore di utilizzo continuo. La variante Luminous Gold aggiunge una finitura full-gloss con rivestimento NCVM che richiama la lucentezza di un gioiello.

Sul fronte audio il prodotto non scherza: la configurazione a doppio driver coassiale (11 mm + 9 mm) con dual DAC indipendenti è sintonizzata in esclusiva da Dynaudio, marchio storico dell’alta fedeltà. Tra le specifiche tecniche più rilevanti:

Risposta in frequenza da 20 Hz a 40 kHz

Codec SBC, AAC e LHDC 5.0 (Hi-Res Audio)

Latenza di 94 ms e chip AI quad-core a 6nm

Quattro preset sonori personalizzabili via app HeyMelody

La vera chicca resta però la tecnologia Crystal-Clear Bone Calls: un microfono a conduzione ossea abbinato a un NPU dedicato per chiamate nitide anche in ambienti rumorosi, funzione difficile da trovare in prodotti open-ear della stessa fascia. A completare il quadro, AI Translate per la traduzione simultanea in tempo reale, Bluetooth 6.1 con connessione dual device, certificazione IP55 e un’autonomia che arriva fino a 40 ore complessive con la custodia in modalità AAC.

Sconto record: quanto si risparmia oggi

Il prezzo di listino di OPPO Enco Clip2 è di 179€, ma su Amazon in questo momento è disponibile a 117,49€, con uno sconto del 34% che corrisponde a un risparmio di oltre 60 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è uscito, un vero minimo storico per un prodotto lanciato appena pochi mesi fa. Difficile trovare condizioni migliori per un paio di auricolari open-ear con tecnologia Dynaudio e chiamate a conduzione ossea, considerando quanto velocemente le scorte a questo prezzo possano esaurirsi.

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