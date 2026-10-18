Una smart TV da 32 pollici con pannello QLED e sistema Fire TV integrato che scende a 139€ rappresenta una soluzione interessante per chi cerca un secondo schermo per camera o cucina. Xiaomi TV F Pro 32 2025 non punta sulla risoluzione 4K, ma offre un pacchetto di funzionalità smart complete a un prezzo che, rispetto all’andamento recente, risulta decisamente conveniente. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo modello e perché l’offerta attuale merita attenzione.

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Xiaomi TV F Pro 32: un pannello QLED con cuore Amazon

Il punto di forza principale di questo modello è senza dubbio il pannello QLED con tecnologia Quantum Dot, una soluzione che garantisce colori vividi e un buon contrasto, elementi normalmente poco scontati in questa fascia di prezzo. La risoluzione si ferma all’HD (1366 x 768 pixel), un compromesso che va valutato in base all’uso previsto: per una TV secondaria da collocare in cucina o in camera, a una distanza di visione di circa 0,5 metri, la definizione risulta comunque adeguata.

A bordo troviamo Amazon Fire TV al posto del classico Google TV, una scelta che garantisce un’interfaccia reattiva e un accesso immediato a Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Il controllo vocale Alexa integrato semplifica ulteriormente la gestione dei contenuti, mentre la compatibilità con Apple AirPlay 2 e Miracast consente lo screen mirroring da smartphone e tablet senza complicazioni.

Sul fronte audio, Xiaomi ha inserito il supporto a Dolby Audio, DTS Virtual:X e DTS-HD, abbinati a speaker da circa 10W che restituiscono un suono più pieno rispetto alla media dei televisori economici. Da segnalare anche il Triple Tuner con supporto DVB-T, T2, C, S e S2, utile per chi non dispone ancora di un decoder esterno.

Tra gli altri dettagli tecnici:

Refresh rate 60 Hz con HDR10 e HLG

Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0

2 porte HDMI e 1 porta USB

Design con cornice ultrasottile e finitura in metallo

Sconto del 39% su Xiaomi TV F Pro 32: i dettagli dell’offerta

Il prezzo di listino ufficiale di Xiaomi TV F Pro 32 2025 si attesta sui 229€, ma su Amazon è disponibile oggi a 139€, con uno sconto del 39% che si traduce in un risparmio di 90€. Si tratta di una cifra in linea con i minimi storici registrati nel corso delle ultime promozioni, un’occasione utile per chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa una smart TV compatta senza spendere troppo. L’offerta è attiva su Amazon.it, ma la disponibilità potrebbe variare rapidamente vista la frequenza con cui questo modello viene coinvolto in promozioni lampo.

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