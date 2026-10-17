Chi ha detto che per avere una cancellazione del rumore da 53 dB e un case in alluminio aeronautico servano per forza 100€? realme Buds Air 7 Pro dimostra il contrario, con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo sotto una soglia davvero interessante. Driver dual-DAC, certificazione Hi-Res Audio e integrazione con Google Gemini per la traduzione simultanea completano un pacchetto che su AliExpress diventa ancora più conveniente. Vediamo insieme tutti i dettagli.

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Realme Buds Air 7 Pro, quando il titanio incontra l’alluminio aeronautico

Il comparto audio di realme Buds Air 7 Pro punta su una configurazione driver 6mm + 11mm placcati in titanio con magnete al neodimio N52, gestiti da un’architettura Dual-DAC che separa le frequenze per una resa più pulita. La risposta in frequenza arriva fino a 40.000 Hz, con certificazione Hi-Res Audio Wireless e supporto al codec LHDC 5.0 per l’ascolto in alta risoluzione fino a 24 bit/192 kHz.

Il vero punto di forza resta però l’ANC fino a 53 dB, un incremento rispetto ai 50 dB del modello precedente, reso possibile da un sistema a sei microfoni (tre per lato) che lavora anche sulla cancellazione del rumore durante le chiamate tramite intelligenza artificiale.

Tra le caratteristiche che rendono il prodotto particolare spicca sicuramente il case in alluminio aeronautico spazzolato, un materiale raro in questa fascia di prezzo che garantisce una sensazione premium al tatto, disponibile nelle colorazioni Metallic Grey, Glory Beige, Racing Green e Fiery Red.

Non manca l’attenzione all’autonomia: 48 ore totali senza ANC attivo (26 ore con ANC), con singola carica dell’auricolare che copre fino a 12 ore. La ricarica rapida permette di recuperare diverse ore di utilizzo in pochi minuti, anche se resta assente la ricarica wireless.

Tra le funzionalità smart più interessanti troviamo:

Bluetooth 5.4 con latenza di soli 45 ms

Connettività multipoint per due dispositivi simultanei

Modalità gaming a bassa latenza

Integrazione con Google Gemini AI per traduzione simultanea

per traduzione simultanea Certificazione IP55 per resistenza a polvere e schizzi

Sconto del 32% per le cuffie TWS con ANC da 53dB

Il prezzo di listino di realme Buds Air 7 Pro è di 79,99€, ma grazie alla promozione attiva su AliExpress è possibile portarle a casa a soli 54,43€. Si tratta di uno sconto del 32%, pari a un risparmio di circa 25,56€ rispetto al prezzo originale.

Una cifra che rende ancora più interessante un prodotto già competitivo nella sua fascia, considerando driver in titanio, certificazione Hi-Res Audio e un case che normalmente si trova solo su modelli ben più costosi. L’offerta è disponibile per tempo limitato sullo store AliExpress.

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