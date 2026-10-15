Due obiettivi Leica, un sensore da 1 pollice, zoom fino a 12x e uno schermo che si stacca per diventare il vostro secondo paio di occhi mentre vi filmate da soli. Insta360 Luna Ultra ha debuttato a 729€ per il Pack Standard, ma oggi su AliExpress il prezzo scende fino a 532€. Una cifra che merita attenzione per chi segue da vicino il segmento delle gimbal camera compatte, specialmente dopo il lancio ufficiale co-firmato con Leica Camera AG avvenuto a Wetzlar pochi mesi fa. Vediamo come si traduce in pratica questo risparmio e cosa offre davvero questa fotocamera tascabile pensata per content creator e vlogger.

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Insta360 luna ultra: due lenti leica e un chip ai tripla potenza

Il punto di forza di Luna Ultra è il sistema dual-lens sviluppato insieme a Leica. Il sensore principale da 1 pollice con ottica Leica Summicron equivalente a 20mm f/1.8 gestisce riprese fino a 8K a 30fps, mentre il teleobiettivo con sensore da 1/1.3 pollici e apertura f/2.0 (equivalente a 60mm f/2.0) regala uno zoom lossless 6x e un totale di 12x. Due fotocamere in un corpo che pesa appena 233 grammi.

Le specifiche video sono da vera produzione professionale:

Video 8K30 con Dolby Vision e registrazione 10-Bit I-Log

e registrazione Gamma dinamica fino a 14 stop

Slow motion fino a 4K120 o 1080p240

Modalità PureVideo per basse luci fino a 4K60

per basse luci fino a 4K60 Foto UltraPhoto da 37MP e panorami Scenic da 200MP

La vera chicca resta però lo schermo OLED rimovibile da 2 pollici, che si stacca dal corpo e trasmette l’immagine a distanza, trasformando il vlogging in solitaria in un’esperienza decisamente più semplice. A gestire tracciamento del soggetto, zoom automatico e smart framing ci pensa un Triplo Chip AI, affiancato dai filtri colore Leica che danno un’identità visiva immediata ai contenuti senza bisogno di color grading. Non manca lo storage interno da 47GB, utile per chi gira in 8K senza microSD a portata di mano.

729€ diventano 532€: ecco l’offerta aliexpress

Il prezzo ufficiale italiano del Pack Standard di Insta360 Luna Ultra è 729€, ma su AliExpress lo stesso prodotto scende a 532€, con uno sconto di circa il 27% e un risparmio secco di quasi 200€. Una buona occasione considerando che su MediaWorld e Trovaprezzi il prezzo resta ancorato ai 719-729€ di listino, mentre i pack superiori (Content Creator, Endurance, Vlog) superano agevolmente gli 800€. La disponibilità su AliExpress riguarda scorte limitate, quindi conviene muoversi prima che l’offerta sparisca o i prezzi tornino a salire.

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