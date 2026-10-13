Dal 1° al 7 ottobre, durante la settimana della Festa Nazionale cinese, Nio ha registrato 1.192.221 scambi batteria, con una media giornaliera superiore del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato arriva dal rapporto dell’azienda su ricariche e sostituzioni effettuate durante le vacanze e conferma la scala raggiunta da una tecnologia che in Occidente viene ancora guardata con una certa diffidenza.

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Quasi 1,2 milioni di scambi in sette giorni

La rete di circa 4.100 stazioni di sostituzione ha lavorato senza pause per tutta la settimana di festa, con un picco il 1° ottobre, giornata di apertura delle celebrazioni, quando gli scambi hanno toccato quota 183.469. Il 5 ottobre, con il rientro dei viaggiatori, il contatore è salito ancora, fino a 183.664. Prima di allora il primato giornaliero era di 177.627 sostituzioni, registrato il 22 febbraio nel pieno degli spostamenti per il Capodanno lunare, in un anno che Nio aveva aperto accumulando record su record.

In termini di energia, dalle batterie sono passati oltre 24,83 milioni di kWh, consumati per viaggi a emissioni zero. I numeri riguardano tutti e tre i marchi del gruppo, Nio, Onvo e Firefly. Contando anche le stazioni di ricarica tradizionale, l’intera rete ha erogato 2.071.582 servizi, il 20,5% in più rispetto all’anno precedente.

Uno scambio ogni 0,47 secondi nei momenti di punta

Quando la domanda è stata più intensa, la rete ha lavorato al ritmo di una sostituzione ogni 0,47 secondi, con un massimo di 211 scambi in una sola giornata registrato nella stazione più trafficata, quella dell’area di servizio di Rizhao lungo la G15 Shenyang-Haikou. Se vi fermate in uno dei punti Nio il meccanismo è semplice: la batteria scarica viene rimossa e rimpiazzata con una carica in tre o cinque minuti, senza sosta sotto la pioggia o la neve e senza cavi da collegare.

Il sistema ha retto anche i tragitti più lunghi. Oltre 203.000 conducenti hanno completato le vacanze affidandosi esclusivamente al battery swap, mentre quasi 198.000 hanno affrontato più di 1.000 chilometri. Nio sostiene che sia proprio la sostituzione, e non la ricarica sempre più veloce, la risposta giusta per i lunghi viaggi su strada, e i numeri della settimana di festa sembrano darle ragione.

La crescita nelle città di contea e l’intesa con Geely

Fuori dai grandi centri la domanda corre ancora più veloce: nei centri delle città di contea gli ordini di scambio hanno segnato un aumento del 144,2% rispetto al periodo precedente. Per sostenere questo ritmo Nio ha stretto di recente un accordo con Geely, finalizzato a potenziare la propria infrastruttura di sostituzione batteria in Cina.