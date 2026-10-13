Ci avviciniamo a grandi passi al momento dell’esordio ufficiale sul mercato di iPhone Duo, l’attesissimo primo smartphone pieghevole di Apple, che sembra destinato a riscuotere un eneorme successo.

Sono tanti gli addetti ai lavori convinti che il nuovo melafonino del colosso di Cupertino abbia le carte in regola per divenire il modello di riferimento del settore e tra le soluzioni studiate da Apple per garantire un’esperienza di utilizzo piacevole ne troviamo anche una che riguarda in particolare la dissipazione del calore.

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La gestione del calore su iPhone Duo

Quando gli smartphone pieghevoli sono aperti, offrono un’ampia superficie per la dissipazione del calore ma, nel momento in cui vengono richiusi, si crea un improvviso dimezzamento della superficie disponibile.

Ebbene, pare che Apple abbia superato tale limitazione integrando la cerniera nella struttura di raffreddamento di iPhone Duo, componente della scocca che dall’essere uno dei maggiori potenziali ostacoli termici del dispositivo è divenuto invece una parte integrante del sistema che consente al device di gestire i carichi di calore.

Stando a quanto è stato spiegato dagli ingegneri di Apple, l’azienda ha sviluppato un tubo flessibile in grafite che si infila nella cerniera di iPhone Duo, trasferendo il calore in eccesso tra le due metà della scocca, in modo da sfruttare al meglio la superficie disponibile per la dissipazione del calore.

Il team di Apple ci ha tenuto a mettere in evidenza che la soluzione studiata non prevede soltanto l’aggiunta di più grafite alla cerniera, in quanto tale elemento deve essere anche sufficientemente resistente da sopportare migliaia di cicli di apertura e chiusura del device senza rompersi o perdere la propria conduttività termica.

Inoltre, il colosso di Cupertino Apple ha anche implementato una camera di vapore flottante e ultrasottile e ha riprogettato il packaging del chip Apple A20 Pro, spostando il modulo RAM accanto al processore (invece di impilarlo sopra), così da ottimizzare le prestazioni durante le sessioni di gioco intense e i carichi di lavoro maggiori.

Sarà interessante scoprire come si comporterà iPhone Duo sul campo e se in futuro uno o più produttori di smartphone Android decideranno di prendere spunto dalla soluzione studiata da Apple per la gestione del calore.