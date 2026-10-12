55dB di cancellazione del rumore, driver Dual DAC da 11mm e 6mm, design firmato da Naoto Fukasawa. realme Buds Air 8 Pro mettono sul piatto specifiche che normalmente si trovano su auricolari ben più costosi, eppure il prezzo attuale racconta una storia diversa. La batteria arriva a 50 ore complessive, il Bluetooth è già alla versione 6.1 con connessione multipoint a tre dispositivi, e c’è pure l’intelligenza artificiale per traduzioni simultanee in oltre 30 lingue. Vediamo come tutto questo si traduce in un’offerta concreta disponibile in questo momento.

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realme Buds Air 8 Pro: tecnologia audio da top di gamma

Il comparto audio di realme Buds Air 8 Pro è costruito attorno a un sistema Dual DAC da 11mm + 6mm, pensato per restituire bassi profondi senza sacrificare la pulizia delle alte frequenze. La risposta in frequenza copre uno spettro ampio da 20 Hz a 40 kHz, numeri da Hi-Res Wireless che pochi concorrenti nella stessa fascia riescono a offrire. A completare l’esperienza c’è il supporto al codec LHDC 5.0, oltre a SBC e AAC, e la tecnologia 3D Spatial Audio per un ascolto più avvolgente durante film e serie TV.

Sul fronte della cancellazione del rumore, il salto rispetto alla generazione precedente è evidente: si passa da 53 a 55 dB di ANC, con una banda di cancellazione di 5.000 Hz che filtra efficacemente il rumore ambientale. Per le chiamate, realme ha integrato una tecnologia VPU a conduzione ossea abbinata a un sistema a sei microfoni (tre per auricolare) con cancellazione del rumore basata su IA, garantendo una voce chiara anche in ambienti rumorosi.

Da segnalare anche:

Certificazione IP55 contro polvere e spruzzi d’acqua

contro polvere e spruzzi d’acqua Bluetooth 6.1 con connessione simultanea a tre dispositivi

con connessione simultanea a tre dispositivi Modalità gaming con latenza ridotta a 45 ms

Batteria da 590mAh (custodia) e 62mAh per auricolare, fino a 27 ore con ANC attivo e 50 ore con ANC spento

(custodia) e per auricolare, fino a e con ANC spento Ricarica completa in circa 2 ore

Funzioni IA tramite app realme Link, inclusa traduzione live in oltre 30 lingue

Il design della custodia, dal profilo “plateau”, è stato co-sviluppato con il designer industriale Naoto Fukasawa, un dettaglio che eleva l’estetica del prodotto rispetto alla media dei TWS in questa fascia di prezzo. Disponibili nella colorazione Master Black, sono pensati per integrarsi perfettamente con smartphone 5G realme come 16 Pro Plus e GT 8 Pro, oltre al tablet realme Pad 3.

Sconto del 28% su realme Buds Air 8 Pro: ecco quanto si risparmia

Il prezzo originale di 99€ scende a 71,2€, con uno sconto del 28% che si traduce in un risparmio concreto di quasi 28€. L’offerta è attiva su AliExpress ed è dedicata alla versione europea del prodotto, già pronta per l’uso con smartphone e tablet realme di ultima generazione. Considerando le specifiche tecniche a bordo, in particolare l’ANC da 55dB e i driver Dual DAC, il prezzo scontato rende realme Buds Air 8 Pro una delle proposte più interessanti attualmente disponibili in questa fascia.

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