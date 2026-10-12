Un monitor QHD 200Hz che scende sotto i 130€ non si vede tutti i giorni, soprattutto quando il prezzo pieno sfiora i 189€. HKC Monitor Gaming 27 Pollici è protagonista di un taglio di prezzo tra i più aggressivi visti ultimamente su questa fascia di pannelli IPS ad alto refresh rate, con una riduzione che tocca il minimo storico del periodo. Chi cerca fluidità, colori vividi e una diagonale generosa senza svuotare il portafoglio troverà in questa offerta qualcosa di difficile da ignorare. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo monitor e perché conviene approfittarne ora.

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HKC monitor gaming: 220Hz e QHD per chi non vuole compromessi

Il cuore di questo monitor è un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD 2560×1440, una combinazione che garantisce immagini nitide senza sacrificare la fluidità tipica dei pannelli gaming. Il refresh rate nativo di 200Hz, overcloccabile fino a 220Hz, insieme a un tempo di risposta di 1ms MPRT, rende questo monitor particolarmente indicato per FPS, giochi di corsa ed e-sports, dove ogni millisecondo di reattività fa la differenza.

Dal punto di vista cromatico, la copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 è un dato sorprendente per un prodotto di questa fascia, accompagnata da un angolo di visione di 178° che mantiene l’immagine coerente da qualsiasi posizione. La certificazione HDR400 con luminosità di 350 cd/m² aggiunge profondità alle scene più scure e brillantezza a quelle luminose, migliorando sensibilmente l’esperienza visiva complessiva.

Le principali caratteristiche tecniche:

  • Pannello Fast IPS da 27″ con risoluzione QHD 1440p
  • Refresh rate 200Hz (overclock a 220Hz) e risposta 1ms MPRT
  • Copertura colore 95% DCI-P3, angolo di visione 178°
  • HDR400 con luminosità massima di 350 cd/m²
  • Connettività 2x HDMI 2.0 e 1x DisplayPort 1.4
  • Supporto VESA 100×100 con inclinazione da -5° a 15°
  • Compatibilità confermata con PS5 e Xbox

La doppia porta HDMI 2.0 unita al DisplayPort 1.4 permette di collegare contemporaneamente PC e console senza dover cambiare continuamente cavo, un dettaglio che gli appassionati di setup misti apprezzeranno particolarmente. Le recensioni raccolte finora premiano il prodotto con un punteggio di 4.70/5, confermando che il rapporto qualità prezzo convince chi l’ha già provato.

Sconto monitor HKC: prezzo mai così basso

Il prezzo pieno di 189€ scende a 129,99€, un taglio di oltre il 31% che porta il monitor a un livello difficilmente raggiunto in precedenza. Parliamo di un risparmio concreto di quasi 60€, una cifra che su un prodotto gaming QHD a 200Hz rappresenta un’occasione rara. L’offerta è disponibile su Amazon, dove la disponibilità al momento risulta confermata ma, come spesso accade con questi sconti aggressivi, potrebbe esaurirsi rapidamente.

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