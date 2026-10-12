Quando un prezzo scende, c’è sempre un motivo preciso. Nelle ultime ore Motorola ha abbassato il costo del suo kit di localizzatori Bluetooth a quota 99€, mettendo pressione diretta sulla concorrenza. Apple non è rimasta a guardare e ha risposto con una mossa che riguarda AirTag (seconda generazione) in confezione da 4: il prezzo scende ai minimi storici, con un taglio netto rispetto al listino ufficiale. Per chi cerca un tracker affidabile, perfettamente integrato nell’ecosistema Apple e pronto a localizzare chiavi, borse, zaini e bagagli, il momento sembra quello giusto. Vediamo nel dettaglio cosa offre il dispositivo e quanto si risparmia davvero.

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AirTag seconda generazione: chip UWB potenziato e speaker più forte

Il salto generazionale di AirTag non stravolge il design, ma rinnova completamente la componentistica interna. Il chip Ultra Wideband di seconda generazione garantisce una portata Bluetooth e una precisione di localizzazione superiori rispetto al modello originale, rendendo la funzione Posizione precisa ancora più affidabile quando il tracker viene abbinato a iPhone Air o iPhone 15 e successivi.

Tra le novità più apprezzate spicca l’altoparlante potenziato, con volume aumentato del 50% e un suono ridisegnato per essere riconoscibile anche in ambienti rumorosi. Non manca poi una funzione pensata per i viaggiatori: la condivisione della posizione con terze parti, utile soprattutto per la gestione dei bagagli smarriti grazie alla collaborazione con oltre 50 compagnie aeree.

Le specifiche tecniche principali includono:

Dimensioni compatte di 31,9 mm di diametro e 8,0 mm di altezza

di diametro e di altezza Peso di soli 11,8 grammi

Batteria a bottone CR2032 sostituibile, con autonomia superiore a un anno

sostituibile, con autonomia superiore a un anno Connettività Bluetooth, chip U2 e NFC

Certificazione di resistenza IP67

Possibilità di incisione gratuita con testo ed emoji

Dal punto di vista della sostenibilità, AirTag 2 è realizzato con l’85% di plastica riciclata e magneti composti interamente da terre rare riciclate. Da notare che il dispositivo richiede iOS 26.2.1 o successivo e non funziona con sistemi Android.

Sconto storico su Amazon per il kit da 4 AirTag

Il prezzo di listino ufficiale della confezione da 4 AirTag (seconda generazione) è di 119,00€, ma su Amazon l’offerta attuale porta il prezzo a 99,49€, con uno sconto di circa il -16% rispetto al prezzo pieno. Si tratta di una delle cifre più basse mai registrate per questo prodotto da quando è stato lanciato, una vera occasione per chi stava aspettando il momento giusto per acquistarlo. Il risparmio supera i 19€ e la disponibilità è immediata direttamente tramite Amazon Italia.

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