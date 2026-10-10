Tesla ha ufficialmente cambiato il nome della propria tecnologia di guida assistita in Europa, dopo alcune pressioni di alcuni ministri. La funzione conosciuta come Full Self-Driving (Supervised) viene ribattezzata Tesla Assisted Driving, una scelta che riguarda per ora soltanto la denominazione commerciale e non introduce modifiche al software.

Il nuovo nome è comparso su diversi siti europei di Tesla, compreso quello italiano, e arriva in un momento ancora delicato per la diffusione della tecnologia nel Vecchio Continente. L’azienda è infatti ancora alle prese con le procedure necessarie ad ottenere un’approvazione più ampia della tecnologia sul suolo europeo, con risultati che proseguono a rilento.

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Tesla punta a velocizzare l’approvazione in Europa

La scelta di adottare il nome Tesla Assisted Driving arriva dopo le critiche delle autorità europee, in particolare di quelle tedesche, che ritengono la precedente denominazione Full Self-Driving potenzialmente fuorviante. Il ministero dei Trasporti tedesco ha infatti sollevato dubbi sul nome, che potrebbe suggerire un livello di autonomia superiore a quello effettivamente offerto dalla tecnologia di Tesla, che richiede ancora la supervisione costante del conducente.

La nuova dicitura sottolinea quindi in modo più chiaro la natura di assistenza alla guida del sistema, senza lasciare intendere che l’auto possa procedere in completa autonomia. Anche con le funzioni attive, chi si trova al volante deve mantenere alta l’attenzione ed essere pronto a intervenire in qualsiasi momento.

Nonostante i passi in avanti con il ministero dei Trasporti tedesco, Tesla deve ancora superare parecchi ostacoli normativi per arrivare ad una più ampia diffusione dell’Assisted Driving nel resto d’Europa. Tra i vari temi al centro del confronto con le autorità c’è anche la gestione dei limiti di velocità, le cui regole e interpretazioni variano da un Paese all’altro. La Germania, per esempio, vorrebbe consentire al sistema automatico di superarli al massimo del 10%, mentre nei Paesi Bassi la versione autorizzata consente margini fino a oltre il 50% in determinate circostanze.

Nel frattempo, comunque, otto Paesi dell’Unione Europea hanno riconosciuto ufficialmente la Tesla Assisted Driving nel proprio territorio, mentre altri mercati importanti, tra cui Germania, Italia, Spagna e Francia, sono ancora in attesa di un’autorizzazione. La Slovacchia, invece, potrebbe autorizzare la tecnologia già nei prossimi giorni. Il percorso europeo procede quindi a velocità differenti e lo stesso Elon Musk ha più volte ribadito sul suo profilo X la necessità di autorizzare più velocemente il sistema in Europa, lamentando come le varie normative UE ostacolassero l’innovazione.

La votazione europea inizialmente prevista per questo mese è slittata al prossimo dicembre, prima finestra utile che consentirà ai Paesi membri di incontrarsi e discutere sull’autorizzazione della tecnologia di Tesla. Un’approvazione comunitaria consentirebbe all’azienda di estendere la disponibilità del sistema a un numero maggiore di mercati, senza dover affrontare lo stesso percorso Paese per Paese.

Per gli automobilisti, almeno per il momento, l’unica novità è il cambiamento del nome della tecnologia in Tesla Assisted Driving. Il software alla base non cambia, anche se l’azienda non ha ancora commentato la possibilità di apportare delle modifiche per andare incontro alle richieste sui limiti di velocità dei vari Paesi europei. Negli Stati Uniti, invece, Tesla continua a utilizzare la denominazione Full Self-Driving (Supervised), a conferma di come la strategia commerciale vari a seconda del mercato.