Un notebook gaming con RTX serie 5060 a meno di 1.200€ non si vede tutti i giorni, specialmente quando si parla di minimo storico. MSI Cyborg 15 C2WFO-494ITY unisce una scheda video di ultima generazione, un display a 144Hz e appena 2 kg di peso in un pacchetto pensato per chi vuole giocare senza rinunciare a produttività e studio. Il taglio estetico cyberpunk, con elementi semi-trasparenti sulla scocca, lo rende riconoscibile anche a colpo d’occhio. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa configurazione e perché il prezzo attuale merita attenzione.

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Msi cyborg 15: potenza rtx 5060 in un corpo da 2 kg

Il cuore pulsante di questo notebook è la combinazione tra Intel Core 7 240H e NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop con 8GB di memoria GDDR7. La CPU, basata su architettura Raptor Lake-H Refresh, conta su 10 core e 16 thread (6 P-Core fino a 5.2 GHz e 4 E-Core fino a 4.0 GHz), garantendo prestazioni solide sia in gioco che nelle attività quotidiane. La GPU, di architettura Blackwell, sfrutta il DLSS 4.5 per moltiplicare i fotogrammi tramite intelligenza artificiale, offrendo un salto generazionale rispetto alle precedenti serie RTX 40.

Il display da 15.6 pollici Full HD con pannello IPS-Level e refresh rate a 144Hz copre il 100% dello spazio colore sRGB, risultando vivace e fluido sia per il gaming competitivo che per l’editing di contenuti multimediali.

Tra le altre caratteristiche rilevanti:

16GB di RAM DDR4 (8GB x2) e SSD 512GB PCIe Gen4 NVMe

(8GB x2) e Sistema di raffreddamento Cooler Boost con ventole maggiorate e condotti termici ottimizzati

con ventole maggiorate e condotti termici ottimizzati Porte complete: USB-A 3.2 Gen2, USB-C con DisplayPort e Power Delivery, HDMI 2.1, LAN Gigabit

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4 per connessioni stabili e veloci

Alimentatore da 150W incluso in confezione , dettaglio non scontato su tutte le varianti regionali

, dettaglio non scontato su tutte le varianti regionali 2 anni di garanzia valida anche per acquisti tramite Partita IVA

Va segnalato che questa configurazione monta RAM DDR4 anziché DDR5 (presente su altre varianti Cyborg con stessa CPU/GPU), una scelta probabilmente orientata a contenere i costi senza penalizzare troppo le prestazioni generali.

Msi cyborg 15: sconto del 25% al minimo storico

Il prezzo di listino di MSI Cyborg 15 C2WFO-494ITY si attesta a 1.599€, ma su Amazon.it è attualmente disponibile a 1.199€, corrispondente a un risparmio di 400€ e a uno sconto del 25%. Si tratta del minimo storico registrato per questo modello, un’opportunità concreta per chi cercava un gaming laptop con RTX 5060 senza spendere oltre i 1.200€. L’offerta è attiva sul marketplace Amazon, sia nella versione venduta direttamente da Amazon che tramite rivenditori partner.

Per non perdere le prossime occasioni su notebook gaming e dispositivi tecnologici, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo o sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto conviene tenere d’occhio ErroriBomba.