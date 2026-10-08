Cala ancora! Chi cercava la soluzione definitiva per lavorare al computer senza affaticare polso e braccio troverà in Logitech MX Vertical un’occasione imperdibile: il prezzo è sceso a un livello eccezionale su Amazon. Stiamo parlando di una proposta a soli 56,99€ contro il listino ufficiale di 99,99€, traducendosi in uno sconto del 43% con un risparmio netto che supera i 43€. Un mouse ergonomico verticale di questa categoria, a questa cifra, è semplicemente raro.

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Logitech MX Vertical: postura naturale a 57°, sensore ad alta precisione e tripla connettività

Partiamo da ciò che rende questo dispositivo un punto di riferimento assoluto per professionisti e creativi: Logitech MX Vertical è progettato specificamente per ridurre la tensione muscolare del braccio e la pressione sul polso. L’esclusivo angolo verticale di 57° permette di adottare una naturale posizione della mano “come per una stretta di mano”, riducendo l’attività muscolare fino al 10% rispetto a un mouse tradizionale non ergonomico.

Il sensore ad alta precisione da 4.000 DPI riduce di quattro volte i movimenti della mano necessari per coprire lo schermo, riducendo l’affaticamento complessivo. Tramite l’apposito interruttore sulla parte superiore è possibile regolare istantaneamente la velocità e la precisione del cursore con un solo tocco, personalizzando l’esperienza in base all’applicazione in uso. La superficie in gomma sagomata garantisce inoltre una presa salda e naturale durante lunghe sessioni lavorative.

Sul fronte della connettività, il dispositivo offre la massima flessibilità: si collega contemporaneamente fino a 3 dispositivi tramite il ricevitore Logitech Unifying, via Bluetooth Low Energy o sfruttando il cavo di ricarica USB-C incluso. Grazie al supporto a Logitech Flow, è persino possibile spostare il cursore e trasferire file tra più computer in modo continuo.

La batteria integrata garantisce un’autonomia straordinaria: una ricarica completa dura fino a 4 mesi, mentre con la ricarica rapida bastano soli 1 minuto di carica per ottenere ben 3 ore di utilizzo autonomo.

In sintesi, le specifiche chiave del dispositivo:

Ergonomia: Angolo verticale di 57° per una postura naturale della mano

Angolo verticale di 57° per una postura naturale della mano Sensore: Tracciamento ad alta precisione regolabile fino a 4.000 DPI

Tracciamento ad alta precisione regolabile fino a 4.000 DPI Connettività: Bluetooth, Ricevitore Unifying USB e cavo USB-C (fino a 3 dispositivi)

Bluetooth, Ricevitore Unifying USB e cavo USB-C (fino a 3 dispositivi) Autonomia: Fino a 4 mesi con una carica completa, ricarica rapida via USB-C

Fino a 4 mesi con una carica completa, ricarica rapida via USB-C Compatibilità: Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS

Sconto imperdibile su Amazon: i numeri dell’offerta

Eccola, l’offerta che fa la differenza. Amazon.it propone Logitech MX Vertical a soli 56,99€, con uno sconto del 43% rispetto al listino ufficiale di 99,99€. Parliamo di un prezzo eccezionale per uno dei mouse verticali più apprezzati di sempre dal pubblico e dalla critica, un acquisto fondamentale per chiunque passi molte ore alla scrivania.

Trattandosi di un prodotto bestseller con disponibilità variabile, la promozione potrebbe terminare rapidamente: per chi soffre di affaticamento da mouse o vuole prevenire disturbi al polso, questo è il momento perfetto per procedere all’acquisto.

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