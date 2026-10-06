Spendere meno di 25€ per un paio di auricolari true wireless con Audio Hi-Res, codec LHDC e cancellazione del rumore fino a 55 dB sembrava fantascienza fino a poche ore fa. Motorola Moto Buds 2 nella colorazione Pantone Violet Ice sono protagonisti di una delle promozioni più aggressive viste di recente su Amazon, complice la festa delle offerte Prime. Analizziamo nel dettaglio cosa offre questo prodotto e perché, a questo prezzo, risulta particolarmente interessante.

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Moto buds 2: driver doppi e autonomia da record

Presentati ufficialmente al Mobile World Congress 2026, Moto Buds 2 rappresentano la proposta “base” della nuova generazione di auricolari firmati Motorola, pensata per restare sotto i 100 dollari di listino puntando però su specifiche tecniche solitamente riservate a fasce di prezzo superiori.

Il comparto audio è costruito attorno a un doppio sistema di driver: dinamici da 11 mm affiancati da driver magnetici microplanari da 6 mm, con supporto Hi-Res Audio e codec LHDC, capace di bitrate fino a 900kbps e campionamento a 24-bit/92kHz. Una dotazione tecnica rara in questa fascia di prezzo, che si completa con l’audio spaziale per un’esperienza più immersiva su musica e contenuti video.

Sul fronte della cancellazione del rumore, gli auricolari offrono ANC dinamica fino a 55 dB, capace di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante, oltre alla modalità Trasparenza. Per le chiamate, sei microfoni con tecnologia ENC garantiscono voce nitida anche in ambienti rumorosi.

Il vero punto di forza resta però l’autonomia: 11 ore di riproduzione continua e fino a 48 ore complessive con la custodia di ricarica, con una ricarica rapida da 10 minuti che restituisce fino a 3 ore di ascolto. A completare il quadro, Bluetooth 6.0, modalità Gaming a bassa latenza, Dual Connection e le funzioni Moto AI come “Catch me up” e “Remember this”, attivabili con una semplice pressione prolungata. Il design leggero (circa 30 grammi per auricolare) e la certificazione IP54 lo rendono adatto a sport e uso quotidiano, pur senza possibilità di immersione.

Sconto del 69% per moto buds 2 violet ice

Il prezzo di listino ufficiale di Moto Buds 2 in Italia è di 79,90€, ma la colorazione Violet Ice è attualmente disponibile su Amazon a soli 24,9€, con un taglio del 69% e un risparmio concreto di circa 55€. Un prezzo che porta un prodotto con codec LHDC e ANC dinamica ben sotto la soglia dei 50 euro, rendendolo tra i più convenienti della categoria in questo momento. L’offerta è legata alla Festa delle Offerte Prime e potrebbe avere disponibilità limitata.

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