Un robot aspirapolvere con 25.000 Pa di aspirazione che scende sotto i 300€ non capita spesso di trovarlo in offerta. ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 porta in casa potenza da top di gamma, corpo ultrasottile da 81 mm e una stazione OMNI che gestisce quasi tutta la manutenzione al posto vostro. Il prezzo attuale su Amazon segna un calo netto rispetto al periodo precedente, rendendo questo modello una delle proposte più interessanti della sua categoria in questo momento.

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Ecovacs t50 pro omni gen3, aspirazione e design ultrasottile al top

ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 si distingue innanzitutto per la potenza aspirante da 25.000 Pa, un salto rispetto ai 21.000 Pa della generazione Gen2. Il merito va al motore ad alta velocità abbinato a un design a condotto dritto, pensato per rimuovere polvere e detriti anche dai tappeti più profondi.

Il corpo da appena 81 mm di altezza è reso possibile da un modulo dToF LiDAR completamente integrato, caratteristica che permette al robot di infilarsi sotto mobili bassi solitamente irraggiungibili, aumentando concretamente la copertura di pulizia in casa.

Tra le funzionalità più apprezzate troviamo:

ZeroTangle 3.0 : struttura a tripla V che raccoglie e districa capelli e peli di animali, riducendo i grovigli

: struttura a tripla V che raccoglie e districa capelli e peli di animali, riducendo i grovigli AIVI 3D 3.0 : navigazione intelligente con riconoscimento ostacoli, bordi e superfici, oltre al rilevamento macchie IA per regolare acqua e stile di pulizia

: navigazione intelligente con riconoscimento ostacoli, bordi e superfici, oltre al rilevamento macchie IA per regolare acqua e stile di pulizia TruEdge 2.0 : pulizia dei bordi fino a 1 mm di distanza

: pulizia dei bordi fino a 1 mm di distanza Sollevamento automatico del panno fino a 9 mm per proteggere i tappeti

Lavaggio con acqua calda fino a 75°C e doppi raschietti bidirezionali

La stazione OMNI completa il pacchetto con svuotamento automatico, asciugatura ad aria calda a 45°C ed erogazione della soluzione detergente, azzerando quasi del tutto gli interventi manuali. Connettività Wi-Fi, compatibilità con Alexa e Google Assistant e un’autonomia fino a 170 minuti completano un pacchetto tecnico pensato per chi cerca automazione reale, non solo sulla carta.

Sconto del 50% su ecovacs t50 pro omni gen3

Il prezzo originale di 599€ scende a 299€ su Amazon, con uno sconto del 50% che corrisponde a un risparmio di 300€. Dopo un periodo in cui il modello ha oscillato su cifre più alte, questa è una delle occasioni più convenienti viste finora per un robot con queste specifiche tecniche. La disponibilità riguarda la variante nera T50 PRO OMNI Gen3 completa di stazione OMNI, ma essendo un’offerta a tempo è consigliabile verificare la disponibilità effettiva prima di procedere all’acquisto.

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