Perché spendere oltre 35€ per un paio di auricolari true wireless quando OPPO Enco Buds3 offrono driver da 12,4mm, certificazione IP55 e ben 48 ore di autonomia a un prezzo che in questi giorni tocca il suo minimo storico? Lo sconto applicato da Amazon è tra i più aggressivi mai registrati per questo modello, con il prezzo che scende drasticamente rispetto al listino ufficiale. Una promozione lampo che difficilmente durerà a lungo, vista la richiesta crescente per auricolari economici ma completi. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo prodotto un acquisto sensato per chi cerca qualità senza spendere una fortuna.

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OPPO Enco Buds3, driver generosi e autonomia da record

Il punto di forza principale di OPPO Enco Buds3 sta nel comparto audio: driver dinamico da 12,4mm con rivestimento in titanio, pensato per restituire bassi corposi e profondi, qualità rara in questa fascia di prezzo. La sensibilità di 123 ± 2.0dB@1KHz e il range di risposta in frequenza di 20~20KHz garantiscono un suono pieno anche durante l’ascolto quotidiano.

Sul fronte connettività troviamo Bluetooth 5.4 con codec AAC/SBC e portata fino a 10 metri, oltre alla tecnologia binaurale a bassa latenza che permette la connessione simultanea a due dispositivi. Per chi gioca da smartphone, la modalità gaming garantisce una latenza di soli 47 millisecondi, assicurando sincronia perfetta tra audio e immagini.

L’autonomia è uno dei punti più convincenti: 9,5 ore con singola carica e fino a 48 ore complessive grazie alla custodia, con ricarica rapida via USB-C che in appena 60 minuti riporta gli auricolari a piena carica. La certificazione IP55 li rende resistenti ad acqua e polvere, ideali per allenamenti intensi o uso outdoor.

Tra le funzioni smart spicca la AI Translation, una traduzione in tempo reale assistita da intelligenza artificiale che normalmente si trova su prodotti di fascia superiore. I controlli touch personalizzabili permettono di scattare foto o attivare Google AI Assistant con un doppio tocco, mentre la compatibilità cross-platform copre sia Android che iOS.

Tra i difetti segnalati dalle recensioni indipendenti c’è l’assenza di cancellazione attiva del rumore (ANC) e un isolamento acustico limitato in ambienti particolarmente rumorosi, aspetti comunque comprensibili considerando la fascia di prezzo entry-level a cui appartiene il prodotto.

Sconto del 50% su amazon per oppo enco buds3

Il prezzo di listino ufficiale di OPPO Enco Buds3 è fissato a 39,99€, ma su Amazon.it è attualmente disponibile a 19,99€, con uno sconto del 50% che corrisponde a un risparmio secco di 20€. Si tratta del prezzo più basso registrato negli ultimi mesi per questo modello, inferiore anche rispetto alle offerte viste su MediaWorld.it e Unieuro.it. La colorazione proposta è il Nero, una delle due varianti ufficiali insieme al Bianco (Snow White). Vista la frequenza con cui questo prodotto va soggetto a variazioni di prezzo, conviene approfittarne finché la promozione resta attiva.

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