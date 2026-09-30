Il lancio di iPhone Duo ha dato un vero e proprio scossone al settore degli smartphone pieghevoli e, in attesa dell’esordio ufficiale sul mercato, sono in tanti a chiedersi quali potrebbero essere le potenzialità di questo device.

In occasione di un’intervista, Craig Federighi, responsabile del software di Apple, ha dichiarato di essere estremamente curioso di scoprire cosa realizzeranno gli sviluppatori con il meccanismo a cerniera del primo smartphone pieghevole dell’azienda statunitense.

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Le grandi aspettative su iPhone Duo

Federighi ha spiegato che c’è un’API che consente agli sviluppatori di leggere l’angolo della cerniera con una precisione di circa cinque gradi e, di conseguenza, la “posizione” del dispositivo.

Ricordiamo che il colosso di Cupertino sfrutta l’angolo della cerniera in diversi modi a livello software e uno di questi ha riscosso da subito un enorme successo: ci riferiamo al modo in cui lo schermo esterno va sfocandosi, mostrando un’anteprima di quello interno nel momento in cui si apre il telefono.

Federighi ha precisato che è fondamentale per il dispositivo la continuità tra l’esperienza a schermo chiuso e ciò che si scopre aprendolo, in quanto potere vedere attraverso lo schermo sopra ciò che sta per essere rivelato da quello interno rappresenta un effetto discreto ma, al tempo stesso, quasi magico.

Così com’è già avvenuto in passato per altri dati di iPhone condivisi con gli sviluppatori (come, ad esempio, quelli relativi ad accelerometro e giroscopio), Federighi si è detto certo che la community che ruota attorno al melafonino sarà in grado di sfruttare il meccanismo della cerniera per dare spazio alla propria creatività.

In attesa di scoprire cosà gli sviluppatori sapranno creare per il particolare form factor di iPhone Duo, vi lasciamo all’intervista di Federighi: