Un anello che monitora oltre 30 parametri biometrici senza mai togliersi dal dito durante la notte, la doccia o un allenamento in piscina: è questa la promessa di Oura Ring 4, la quarta generazione dello smart ring finlandese che ha ridefinito il concetto di wearable discreto. La variante Black in misura 9, completamente realizzata in titanio con rivestimento PVD, porta con sé una piattaforma sensoristica completamente rinnovata rispetto al modello precedente. Il kit include anche il sizing kit per individuare la taglia corretta prima dell’acquisto definitivo. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e dove trovarlo.

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Oura ring 4: sensori raddoppiati per dati di livello clinico

Il punto di forza di Oura Ring 4 è la piattaforma proprietaria Smart Sensing, un sistema che porta i percorsi di segnale da 8 a 18 rispetto alla generazione Gen3. Questo si traduce in un miglioramento del 120% nella precisione delle misurazioni SpO2 e un 30% in più di accuratezza durante il monitoraggio del sonno. I sensori interni, spessi appena 0,3 mm contro gli 1,3 mm del modello precedente, non sporgono più verso l’esterno e garantiscono comfort per un utilizzo continuo 24 ore su 24.

La dotazione sensoristica comprende:

Sensori PPG con LED verdi e infrarossi per frequenza cardiaca, HRV e frequenza respiratoria

LED rossi e infrarossi per la saturazione di ossigeno (SpO2) notturna

Sensore di temperatura digitale per rilevare variazioni cutanee

Accelerometro per il monitoraggio continuo dell’attività

Connettività Bluetooth Low Energy per iOS e Android

Il design in titanio pieno, con esterno e interno nello stesso materiale, elimina la resina epossidica del Gen3 migliorando durata e ipoallergenicità. Il peso resta contenuto tra 3,3 e 5,2 grammi a seconda della taglia, mentre la resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende adatto anche al nuoto. L’autonomia dichiarata arriva fino a 8 giorni, un dato che riduce drasticamente la necessità di ricarica rispetto a molti smartwatch tradizionali. Da segnalare che l’accesso completo ai dati richiede l’abbonamento Oura Membership, disponibile a partire da 5,99€ al mese.

Prezzo e risparmio su amazon per l’anello finlandese

Oura Ring 4 Black in misura 9 è proposto su Amazon a 219€, rispetto al prezzo precedente di 264,99€, con uno sconto di circa il 17% e un risparmio effettivo di quasi 46€. L’offerta include il kit di misurazione per verificare la taglia corretta prima dell’uso definitivo. La disponibilità riguarda la colorazione Black, una delle sei finiture proposte da Oura, caratterizzata dal rivestimento PVD in tungsteno che garantisce una tonalità più intensa e una maggiore resistenza ai graffi rispetto alle altre varianti.

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