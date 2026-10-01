Oramai gli assistenti IA sono in grado di supportare gli utenti in qualsiasi attività, da quelle più comuni a quelle un po’ più particolari e ciò ovviamente comprende anche la creazione di contenuti per i social network, settore che da ora potrà contare anche sulla nuova soluzione targata Meta: stiamo parlando di Edits.

Nelle scorse ore, infatti, il colosso dei social network ha annunciato che l’assistente Edits è in fase di implementazione negli Stati Uniti per tutti gli utenti di Edits.

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Edits è il nuovo assistente IA di Meta

Meta spiega che Edits è un partner creativo che conosce il creator e il suo pubblico e, pertanto, è in grado di aiutarlo ad analizzare i dati, a trovare nuove idee e a trarre ispirazione da ciò che altri creano su Instagram.

In sostanza, a dire di Meta, grazie ad Edits i creator potranno fare affidamento non su consigli generici ma su una prospettiva basata sulla propria identità.

Il nuovo assistente conosce le metriche del proprio account Instagram (come i follower, le visualizzazioni, il tempo di visualizzazione dei video, i like e le condivisioni) ed è in grado di combinarle con i commenti, le tendenze e gli interessi del proprio pubblico, riuscendo ad individuare schemi ricorrenti nelle performance e a fornire informazioni utili.

Il team di Meta ci tiene a precisare che da mesi va avanti una collaborazione con diversi creator, che hanno testato le prime versioni dell’assistente, aiutando gli sviluppatori a valutare l’utilità delle varie funzionalità e ad ottimizzarle.

Il nuovo assistente di Meta è gratuito all’interno di Edits, con un limite di richieste giornaliere ma gli utenti che lo desiderano potranno presto sbloccare ulteriori funzionalità con un abbonamento a Meta One.

Per ulteriori informazioni su questo nuovo assistente IA vi rimandiamo al post pubblicato da Meta.