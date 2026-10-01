Il colosso dell’e-commerce AliExpress ha deciso di riproporre la interessante (e ricorrente) campagna promozionale Local Day, quella pensata per celebrare l’arrivo del nuovo mese (in questo caso quello di ottobre).

Questa promozione è attiva dalla mezzanotte di oggi, giovedì 1 ottobre 2026, e terminerà alle 23:59 di mercoledì 7 ottobre 2026, celebra inoltre la Giornata delle spedizioni locali con svariati coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere pronti, dato che saranno prenotabili anche se non li utilizzerete subito! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, un ulteriore modo per risparmiare e alcuni esempi di prodotti in offerta.

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AliExpress “Local Day” (ottobre 2026): tutti i dettagli della promo

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 1 ottobre 2026 e fino alle 23:59 di mercoledì 7 ottobre 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Local Day – Risparmia con i coupon.

La promozione prevede svariati coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 60 euro sul totale dell’ordine. Tuttavia, questi coupon sono disponibili fino a esaurimento: essi possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e, soprattutto, funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITAFF2 o ITCD02 o CDIT02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 18 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 18 euro Coupon ITAFF6 o ITCD06 o CDIT06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 45 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 45 euro Coupon ITAFF12 o ITCD12 o CDIT12 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 89 euro Coupon ITAFF20 o ITCD20 o CDIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon ITAFF30 o ITCD30 o CDIT30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon ITAFF45 o ITCD45 o CDIT45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 355 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 355 euro Coupon ITAFF60 o ITCD60 o CDIT60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro

Anche con questa promo c’è lo sconto ulteriore grazie a PayPal

Con la nuova promo Local Day, come avviene sempre più spesso, AliExpress vuole permettere ai potenziali clienti di risparmiare ulteriormente con lo Sconto PayPal, ovvero uno sconto aggiuntivo che può essere sfruttato semplicemente effettuando un ordine e pagando con PayPal.

Questo sconto aggiuntivo consente di ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 199 euro, rendendo ancor più ricco (di fatto) il risparmio che può essere ottenuto durante il Local Day.

Termini e condizioni della promozione “Local Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Local Day (ottobre 2026) “Giornata delle spedizioni locali – Risparmia con i coupon“, attiva dalla mezzanotte di giovedì 1 ottobre 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 7 ottobre 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Local Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Local Day (ottobre 2026) – Risparmia con i coupon consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, dispositivi per la pulizia e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.