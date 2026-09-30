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Samsung TV, un gigante Mini LED pensato per il gaming

Il pannello da 75 pollici di Samsung UE75M80HAUXZT offre risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel) con un refresh rate che raggiunge i 144Hz VRR (100Hz nativo) e un DLG a 240Hz, valori che pochi TV di questa fascia riescono a garantire. La tecnologia Mini LED promette un controllo più preciso di luminosità e contrasto grazie alla retroilluminazione Pure Spectrum Colour, anche se va segnalato che secondo test indipendenti questo modello specifico non implementa un local dimming reale nonostante il marketing suggerisca il contrario.

Il cuore del televisore è il processore NQ4 AI Gen2, alimentato da 20 reti neurali che lavorano su luminosità, contrasto, movimento, audio e risoluzione. Tra le funzionalità più interessanti spiccano:

Colour Booster Pro per una gestione intelligente dei colori scena per scena

per una gestione intelligente dei colori scena per scena Auto HDR Remastering che trasforma i contenuti SDR con risultati simili all’HDR

che trasforma i contenuti SDR con risultati simili all’HDR 4K AI Upscaling per una nitidezza superiore su qualsiasi sorgente

per una nitidezza superiore su qualsiasi sorgente AI Football Mode dedicata agli appassionati di sport

dedicata agli appassionati di sport AI Sound Controller che separa voci ed effetti sonori regolabili singolarmente

Sul fronte gaming, Motion Xcelerator 144Hz insieme al supporto per FreeSync, HDMI Forum VRR e G-SYNC Compatible rende l’esperienza praticamente priva di tearing. Le tre porte HDMI 2.1 e il Gaming Hub dedicato completano un quadro pensato per chi cerca fluidità senza compromessi. Il sistema operativo Tizen 2026 gestisce l’intera esperienza smart, mentre il supporto HDR10+ e il design Titan Black da 22,5 kg completano la dotazione.

Va detto che il processore NQ4 AI Gen2 viene definito “leggermente datato” rispetto ad altre soluzioni Samsung più recenti, ma per l’uso quotidiano e il gaming resta comunque una scelta solida considerando la fascia di prezzo.

Prezzo minimo storico su Amazon per il 75 pollici Samsung

Il prezzo di listino di Samsung UE75M80HAUXZT si attesta sui 1399€, ma su Amazon è ora disponibile a 949€, con uno sconto del 32% che porta il risparmio a 450€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da 75 pollici, un’occasione che difficilmente si ripresenta a breve considerando che si tratta di un TV lanciato solo nel 2026. La disponibilità è attualmente confermata su Amazon Italia, ma trattandosi di un’offerta a tempo è consigliabile non attendere troppo prima di decidere.

📌 Samsung 75″ UE75M80HAUXZT Mini LED 4K 144 Hz Smart TV Vision AI 2026

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