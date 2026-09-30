QALO allarga il suo ecosistema e porta sul mercato statunitense l’SL-1 Smart Band, un bracciale senza schermo pensato per chi ha già scelto il suo anello intelligente e vuole continuare a tracciare i dati anche quando l’anello diventa scomodo.

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Un anello per alcuni giorni, un bracciale per altri

L’idea è piuttosto lineare: indossare l’anello per il sonno e il monitoraggio quotidiano, poi passare al bracciale per l’allenamento con i pesi, i lavori manuali o qualsiasi altra attività in cui un anello al dito dà fastidio. QALO assicura che entrambi i dispositivi confluiscono nella stessa app e alimentano un unico profilo sanitario continuo, senza fratture tra una giornata trascorsa con l’anello e una seduta in palestra con il bracciale.

È proprio su questo terreno che l’azienda californiana gioca la sua partita. Di tracker senza schermo che promettono dati su sonno e recupero ne esistono ormai parecchi, come dimostra il confronto tra i migliori fitness band senza display del 2026, ma pochissimi offrono a chi possiede già uno smart ring la possibilità di cambiare il punto in cui indossare il sensore. Da quanto emerge, nessun concorrente può vantare un anello e un bracciale che dialogano con la stessa applicazione e lo stesso storico.

Cosa traccia l’SL-1 e quanto dura la batteria

La scheda tecnica annunciata da QALO comprende frequenza cardiaca, HRV, ossigenazione del sangue (SpO2), temperatura cutanea, stress, movimento e sonno, con l’aggiunta del monitoraggio del ciclo e delle metriche per la salute femminile. C’è poi il Q Score, un punteggio proprietario da 1 a 100 che mette insieme sonno, variabilità cardiaca, movimento e stress per offrire un’istantanea della giornata, sulla falsariga del readiness score di Fitbit. Durante l’allenamento l’applicazione può mostrare frequenza cardiaca in tempo reale, tempo trascorso e passi, mentre le modalità sportive dedicate, come HIIT e allenamento della forza, ottimizzano l’algoritmo cardiaco in base all’attività svolta.

Sul fronte dell’hardware, il bracciale rinuncia a qualsiasi schermo e pesa appena 18 grammi, con cinturini in silicone o tessuto che si possono scambiare a piacere. È resistente all’acqua e idoneo al pagamento tramite conti sanitari americani HSA e FSA. Non è previsto alcun abbonamento: si paga una volta sola e l’esperienza completa dell’applicazione resta inclusa a vita. I dati vengono archiviati negli Stati Uniti in server proprietari, dato che QALO ha sviluppato l’app internamente e ha costruito la propria proposta attorno alla privacy, forte di una base utenti cresciuta di oltre il 400% anno su anno. Quanto all’autonomia, l’annuncio parla di più di 12 giorni, mentre la pagina prodotto si ferma a un generico “fino a 12”: la stima più prudente si aggira intorno alle due settimane.

Quanto costa e il nodo dell’ECG

L’SL-1 Smart Band è in vendita a 199,95 dollari, con un cinturino di ricambio incluso per chi ordina dal sito ufficiale. Nel corso dell’autunno il bracciale arriverà anche nei negozi fisici, con un’espansione in 50 punti vendita Walmart a livello nazionale. Per ora si tratta di un prodotto riservato al mercato statunitense: non sono disponibili prezzi ufficiali in euro, quindi per l’Italia non c’è ancora alcun riferimento.

Resta aperta una questione che arriva direttamente dalle carte depositate presso la FCC. Ad agosto era emersa la documentazione di un dispositivo QALO chiamato Sport Loop 1, con numero di modello SL-1, e il manuale utente allegato descriveva una misurazione ECG avviata dall’applicazione, con lettura di 30 secondi e forma d’onda esportabile. Lo stesso documento citava riferimenti a pressione sanguigna, glucosio nel sangue e monitoraggio delle apnee notturne.

Nulla di questo compare oggi nell’annuncio di lancio né nella lista delle funzioni principali della pagina prodotto. È possibile che il deposito descrivesse capacità non disponibili al debutto, ma il risultato è che il pacchetto pubblicizzato appare più ristretto rispetto a quanto lasciava intendere la documentazione pre-lancio. Per il momento, la proposta più chiara dell’SL-1 resta quella di un bracciale senza abbonamento che condivide applicazione e storico con l’anello di casa QALO.