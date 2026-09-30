Sciogliere lo sporco più ostinato con acqua a 85°C non è più un’esclusiva dei robot da cucina professionali. Dreame porta questa tecnologia nel mondo degli aspirapolvere lavapavimenti con H15 Pro Heat, un modello che unisce potenza di aspirazione, intelligenza artificiale e igienizzazione termica in un unico dispositivo. Il prezzo attuale su Amazon rende l’operazione ancora più interessante, considerando le fluttuazioni di listino registrate negli ultimi mesi. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo prodotto e quanto conviene portarlo a casa.
Indice:
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Dreame H15 Pro Heat: quando l’acqua calda incontra l’intelligenza artificiale
Il punto di forza assoluto di questo modello è la tecnologia ThermoRinse, che lava i pavimenti con acqua riscaldata fino a 85°C. Una temperatura capace di sciogliere grasso, residui di sugo, impronte e macchie ostinate lasciate da animali domestici, con un’azione igienizzante che riduce sensibilmente la carica batterica sulle superfici trattate.
Non si tratta però solo di acqua calda: il sistema GapFree integra un braccio robotico controllato da IA che raggiunge bordi e angoli solitamente trascurati dagli aspirapolvere tradizionali. A questo si aggiunge ThermoTub, il sistema di autopulizia della spazzola che la lava a 100°C e la asciuga a 90°C in ambiente sigillato, evitando cattivi odori e proliferazione batterica.
Tra le specifiche tecniche più rilevanti troviamo:
- Potenza di aspirazione: fino a 22.000 Pa
- Batteria: 6 celle da 5.000 mAh, con autonomia fino a 72 minuti in modalità silenziosa (520 m²) e 20 minuti in modalità acqua calda
- Rumorosità: solo 63 dB, paragonabile a una conversazione normale
- Serbatoi: 800 ml per acqua pulita, 650 ml per acqua sporca
- Peso: 6,2 kg, con design reclinabile a 180° grazie al sistema GlideWheel
Il raschietto TangleCut resiste fino a 100°C senza deformarsi, risultando particolarmente utile nelle case con animali domestici dove i peli tendono ad aggrovigliarsi facilmente nelle spazzole tradizionali. Il sensore RGB integrato riconosce automaticamente il tipo di sporco, regolando in tempo reale aspirazione e flusso d’acqua per ottimizzare ogni passaggio.
Rispetto al modello base H15 Pro, questa versione Heat introduce non solo il lavaggio termico ma anche un incremento della potenza di aspirazione e dell’autonomia complessiva, oltre alla presenza del braccio robotico per la pulizia dei bordi.
Prezzo e sconto: l’offerta su Amazon
Dopo il lancio a 699€ e le successive promozioni che avevano portato il prezzo a 599€ e poi a 419€, Dreame H15 Pro Heat si trova ora su Amazon a 398€, rispetto al prezzo di 599€. Un risparmio di ben 201€, pari a uno sconto del 34%.
Considerando l’andamento altalenante dei prezzi registrato nei mesi scorsi, la cifra attuale rappresenta un’occasione solida per chi cerca un aspirapolvere lavapavimenti top di gamma senza dover attendere ulteriori ribassi incerti. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione rapida per chi è abbonato Prime.
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