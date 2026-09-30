Dimenticatevi le solite cuffie Beats con cuscinetti fissi e prendere-o-lasciare: Beats 360 cambia le regole del gioco introducendo per la prima volta nel catalogo del brand un sistema di cuscinetti intercambiabili, sia sui padiglioni che sull’archetto. Uscite da pochissimo sul mercato, con lancio ufficiale a settembre 2026, e già protagoniste di uno sconto che si aggira sui 90 euro rispetto al prezzo di listino. La variante Celeste (Sky) con cuscinetti Performance Knit coordinati è tra i modelli coinvolti nella promozione, disponibile su Amazon. Vediamo come si comporta questo nuovo ammiraglio Beats e quanto conviene realmente approfittarne ora.

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Beats 360, il suono si personalizza (letteralmente)

Il vero salto generazionale di Beats 360 non riguarda solo il comparto audio, ma la filosofia costruttiva. Per la prima volta Beats permette di sostituire fisicamente i cuscinetti auricolari e l’imbottitura dell’archetto, adattando le cuffie all’attività fisica o alle sessioni di ascolto prolungate senza dover cambiare dispositivo. Di serie sono montati i cuscinetti Performance Knit, realizzati in memory foam avvolto da un tessuto traspirante con 36 micro-fili resistenti per ogni filo a diamante, pensati per gestire l’umidità durante l’uso sportivo. In alternativa, acquistabili separatamente, ci sono i cuscinetti UltraPlush in pelle sintetica senza cuciture, ideali per un comfort prolungato tutto il giorno.

Le combinazioni cromatiche possibili arrivano fino a 256, abbinando liberamente colori diversi tra padiglioni e archetto: un livello di personalizzazione che nessun altro modello Beats ha mai offerto.

Sul fronte prestazioni, Beats 360 introduce anche:

Certificazione IPX4 , prima cuffia over-ear del brand resistente a sudore e schizzi d’acqua

, prima cuffia over-ear del brand resistente a sudore e schizzi d’acqua Cancellazione attiva del rumore fino a 1,75 volte più efficace rispetto alle Beats Studio Pro

fino a 1,75 volte più efficace rispetto alle Beats Studio Pro Audio spaziale personalizzato con head tracking dinamico e supporto Dolby Atmos

con head tracking dinamico e supporto Dolby Atmos Autonomia fino a 32 ore con ANC attiva, con ricarica rapida che garantisce 1 ora di ascolto in soli 5 minuti

con ANC attiva, con ricarica rapida che garantisce 1 ora di ascolto in soli 5 minuti Bluetooth 5.3 Classe 1 e 9 microfoni per chiamate nitide

Il peso contenuto, poco meno di 300 grammi, e la custodia in tessuto ripstop completano un pacchetto pensato per durare nel tempo, anche grazie alla possibilità di rinnovare l’estetica semplicemente cambiando i cuscinetti.

Sconto e prezzo minimo su Amazon

Il prezzo di listino di 349,95 € scende su Amazon a 260 €, con un risparmio di quasi 90 euro e uno sconto del 26%. L’offerta riguarda la variante Celeste con cuscinetti Performance Knit coordinati, ma coinvolge anche altre colorazioni disponibili al lancio. Considerando che si tratta di un prodotto appena arrivato sul mercato, vedere già un taglio di prezzo così consistente rappresenta un’occasione da non sottovalutare per chi vuole portarsi a casa il top di gamma Beats a un prezzo più accessibile.

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