Rinnovare il televisore del salotto puntando su schermi generosi, alta definizione e piattaforme streaming integrate diventa improvvisamente un affare irrinunciabile. In queste ore Amazon ha sferrato un attacco frontale al mercato dell’intrattenimento domestico abbattendo i prezzi della linea di smart TV Amazon Ember con Fire TV integrata. I tagli raggiungono il 48% netto sui listini ufficiali, spaziando dai modelli 4K d’ingresso da 55 pollici fino ai sontuosi pannelli Mini-LED a 144 Hz con Dolby Vision IQ e local dimming avanzato. Un’opportunità eccellente sia per chi cerca la massima resa visiva con film e serie TV, sia per i videogiocatori che necessitano di refresh rate elevati. Mettiamo a confronto le serie in promozione per individuare il formato ideale per le vostre esigenze.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Amazon Ember Serie 4: 55 pollici 4K a soli 359,99€

Il punto di partenza dell’offerta coincide anche con il risparmio percentuale più aggressivo dell’intera selezione.

Il modello Amazon Ember Serie 4 da 55″ crolla da 699,99€ a 359,99€, registrando uno sconto netto di ben 340 euro. Si tratta dell’ultimo modello disponibile, provvisto di risoluzione 4K Ultra HD, supporto ai formati dinamici HDR10+, comparto acustico con Dolby Audio e la comoda modalità ambiente per trasformare lo schermo in una cornice artistica quando è a riposo. Con il telecomando vocale Alexa incluso e l’accesso diretto alla TV in diretta gratuita, rappresenta il miglior acquisto possibile per chi desidera una diagonale importante spendendo pochissimo.

Amazon Ember Serie QLED: Colori brillanti e Dolby Vision da 50″ a 65″

Per chi esige una saturazione cromatica superiore e un contrasto più marcato grazie allo strato Quantum Dot, la linea QLED copre tre diagonali strategiche con riduzioni di prezzo fino a 460 euro.

Ember QLED da 50″ a 439,99€ (invece di 699,99€): La misura ideale per camere da letto o salotti dalle dimensioni contenute, completa di processore quad-core reattivo, Dolby Vision e controllo vocale avanzato.

La misura ideale per camere da letto o salotti dalle dimensioni contenute, completa di processore quad-core reattivo, Dolby Vision e controllo vocale avanzato. Ember QLED da 55″ a 489,99€ (invece di 799,99€): Il formato più versatile sul mercato scende sotto i cinquecento euro, combinando la ricchezza dei Quantum Dot alla fluidità del sistema operativo Fire TV.

Il formato più versatile sul mercato scende sotto i cinquecento euro, combinando la ricchezza dei Quantum Dot alla fluidità del sistema operativo Fire TV. Ember QLED da 65″ a 689,99€ (invece di 1.149,99€): Un maxi-schermo da oltre un metro e mezzo di larghezza che taglia 460 euro dal prezzo di partenza. Introduce la funzione evoluta Alexa+ per ricercare film, attori e generi cinematografici con una velocità ancora più immediata.

Amazon Ember Serie Omni Mini-LED: Il top per Gaming a 144 Hz e Cinema

All’apice della tecnologia troviamo i modelli Omni Mini-LED, progettati specificamente per gli utenti più esigenti, gli appassionati di home cinema e i possessori di console di ultima generazione o PC da gaming.

1. Mini-LED da 55 pollici a 659,99€ (invece di 999,99€)

Un taglio di 340 euro che rende accessibile la sofisticata retroilluminazione Mini-LED con local dimming multizona per neri profondi e assenza di blooming. Spiccano il supporto al Dolby Vision IQ, la modalità ambiente avanzata e la modalità di gioco fino a 144 Hz per sessioni competitive fluide e prive di tearing.

2. Mini-LED da 65 pollici a 799,99€ (invece di 1.299,99€)

Con uno sconto secco di ben 500 euro, la variante ammiraglia da 65 pollici scende sotto la soglia degli 800 euro. Mette sul piatto la stessa impressionante velocità del pannello a 144 Hz e il contrasto infinito della matrice Mini-LED, con comandi vocali Alexa a lungo raggio integrati direttamente nel telaio del televisore per gestire tutto senza impugnare il telecomando.

Riepilogo Offerte Smart TV Amazon Ember

Di seguito il riepilogo con i riferimenti per acquistare i televisori al prezzo minimo promozionale prima del riallineamento dei listini.

La convergenza dell’ecosistema Fire TV con tecnologie di visualizzazione di ultima generazione rende la gamma Amazon Ember una delle più competitive del panorama attuale, specialmente a questi livelli di prezzo. La spedizione Prime garantisce consegna rapida e tracciata, accompagnata dalle consuete tutele post-vendita e garanzie dirette offerte da Amazon.

Per rimanere sempre aggiornati sulle offerte lampo e sui minimi storici, entrate nel nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech e iscrivetevi a ErroriBomba su https://t.me/erroribomba per intercettare all’istante sconti speciali, coupon segreti ed errori di prezzo su tutta la tecnologia.