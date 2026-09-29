Liberarsi dall’incombenza quotidiana di aspirare e lavare i pavimenti non è mai stato così a portata di mano. Nelle scorse ore Amazon ha dato il via a una massiccia ondata di ribassi interamente dedicata alla cura della casa e all’igiene smart, con sconti reali che tagliano di oltre il 50% i listini ufficiali dei leader indiscussi del settore: Dreame, Roborock ed ECOVACS. Dalle lavapavimenti wet & dry senza filo capaci di sciogliere lo sporco ostinato e autopulirsi alla base, fino ai robot aspirapolvere premium dotati di stazioni OMNI completamente indipendenti, le occasioni per automatizzare le pulizie domestiche sono straordinarie. Scopriamo nel dettaglio i punti di forza dei modelli in sconto per aiutarvi a scegliere la soluzione perfetta per i vostri spazi.

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Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Stazione OMNI All-in-One

Per chi esige la massima indipendenza e desidera delegare totalmente la gestione dei pavimenti, i robot provvisti di stazioni polifunzionali garantiscono settimane di pulizia senza interventi manuali.

ECOVACS T90 PRO OMNI (385,00€ invece di 799,00€): Il protagonista indiscusso della giornata. Con un ribasso che supera il 51%, questo robot offre una stazione multifunzione che svuota automaticamente la polvere, lava i moci e gestisce i serbatoi d’acqua a una cifra inferiore ai 400 euro.

Il protagonista indiscusso della giornata. Con un ribasso che supera il 51%, questo robot offre una stazione multifunzione che svuota automaticamente la polvere, lava i moci e gestisce i serbatoi d’acqua a una cifra inferiore ai 400 euro. Dreame X50s Ultra (749,00€ invece di 1.299,00€): L’ammiraglia di Dreame scende di ben 550 euro. Include bracci meccanici estensibili per pulire a filo battiscopa, una potenza d’aspirazione vertiginosa e il lavaggio dei panni con acqua ad alta temperatura.

L’ammiraglia di Dreame scende di ben 550 euro. Include bracci meccanici estensibili per pulire a filo battiscopa, una potenza d’aspirazione vertiginosa e il lavaggio dei panni con acqua ad alta temperatura. Dreame L50 Pro Ultra (549,00€ invece di 699,00€): Soluzione di fascia alta perfetta per abitazioni con tappeti e animali domestici, forte del sollevamento automatico dei moci rotanti e di un sistema di navigazione laser ultra-preciso.

Lavapavimenti Wet & Dry: Roborock e Dreame a partire da 158€

Le lavapavimenti senza filo rappresentano lo strumento ideale per chi vuole pavimenti splendenti in un solo passaggio, aspirando solidi e liquidi simultaneamente.

1. Dreame H12 Pro Ultra e Dreame Aqua10 Roller

La collaudata Dreame H12 Pro Ultra scende al prezzo record di 158,00€ (rispetto ai 299,00€ di listino), offrendo pulizia a doppio bordo filo muro, trazione assistita e asciugatura del rullo con aria calda. Per chi cerca il top della tecnologia a rullo continuo e flusso d’acqua costante, la nuova Dreame Aqua10 Roller crolla da 999,00€ a 479,00€ con un risparmio netto di oltre 500 euro.

2. Serie Roborock F25: Ultra e BX

Anche Roborock firma due sconti di grandissimo valore: la Roborock F25 Ultra a 479,00€ (da 627,05€), caratterizzata dal design appiattibile a 180° per infilarsi comodamente sotto mobili bassi e letti, e la snella ed economica Roborock F25 BX a soli 189,00€ (invece di 399,00€).

L’Extra per la Cura Personale: Dreame Mini Phon a 37€

A completare l’offerta sui prodotti del brand troviamo il Dreame Mini Phon scontato a 37,00€ (invece di 49,00€): un asciugacapelli ad alta velocità ultracompatto, provvisto di controllo intelligente della temperatura per proteggere la fibra capillare, comodissimo da portare in viaggio o in palestra.

Riepilogo Offerte Pulizia Smart su Amazon

Di seguito il box con tutti i link diretti per approfittare degli sconti prima che i lotti promozionali vadano esauriti.

L’ondata di sconti odierna costituisce uno dei momenti più favorevoli dell’anno per modernizzare l’igiene domestica con apparecchi di alto profilo a prezzi da fascia media. Grazie alle tutele post-vendita e alla rapidità della spedizione Prime di Amazon, gli ordini verranno recapitati a casa in pochissimo tempo.

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