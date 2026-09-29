Il Prime Day si avvicina e Anker ha deciso di non aspettare: sconti fino al 42% su audio, ricarica, sicurezza domestica e pulizia smart, con una novità assoluta come i soundcore Liberty 5 Pro al loro debutto in promozione. Le offerte sono già attive su Amazon.it e sul sito ufficiale del brand, e coprono lavoro, mobilità, tempo libero e vita in casa.

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Audio premium, dal volo alle chiamate in movimento

I soundcore Liberty 5 Pro scendono a 139,99 euro invece di 179,99, con un risparmio del 22%. Il prezzo più basso arriva insieme a una novità tecnica: questi auricolari sono i primi a montare il chip THUS, sviluppato congiuntamente da Anker, che si affida a una matrice di dieci sensori per restituire una voce nitida anche nei contesti più rumorosi. Il meccanismo combina otto microfoni dedicati alla cattura del rumore ambientale con due sensori a conduzione ossea che rilevano le vibrazioni del cranio, una soluzione pensata per chi passa ore in call mentre cammina o è in mezzo alla gente.

Completano il quadro l’Adaptive ANC 4.0, che adatta la cancellazione del rumore all’ambiente circostante, e HearID 5.0, che costruisce il profilo sonoro sulle orecchie di chi li indossa. La qualità vocale non è un dettaglio da depliant: nell’aprile 2026 il Guinness World Records ha certificato i Liberty 5 Pro come dispositivo con il punteggio di qualità vocale più alto (G-MOS) per auricolari TWS in un test oggettivo. A questo si aggiungono LDAC, audio Hi-Res e funzioni AI dedicate ai comandi vocali.

Chi preferisce le cuffie over-ear trova le Space One Pro a 109,99 euro invece di 189,99, con un taglio del 42% che è lo sconto più aggressivo dell’intera selezione. Offrono cancellazione attiva del rumore, supporto LDAC, design pieghevole per ridurre l’ingombro in valigia e personalizzazione di EQ e modalità ANC tramite l’app soundcore. La spinta sull’elaborazione locale dell’AI non si ferma qui: dopo il debutto sui Liberty 5 Pro, la tecnologia THUS è arrivata anche sugli AeroClip 2 e AeroClip 2 Pro, con Bluetooth 6.0 e traduzione AI in tempo reale, oltre che sulle Space 2 Pro, con chiamate ottimizzate e fino a 60 ore di autonomia senza ANC.

Ricarica e connettività per chi lavora ovunque

Se la giornata si divide tra scrivania, treno e sale riunioni, la sezione ricarica merita un’occhiata. L’Anker Nano Hub USB-C 10-in-1 con Smart Display costa 79,99 euro invece di 99,99 (-20%) e concentra dieci connessioni in un solo corpo: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, USB-A, Gigabit Ethernet e slot SD e microSD. Supporta configurazioni a doppio monitor e integra uno schermo che mostra in tempo reale quali porte sono attive, lo stato del trasferimento dati e l’alimentazione in corso.

Per la borsa, invece, Anker Nano Charger 45W scende a 27,99 euro dai 39,99 di listino, con uno sconto del 30%. Regola automaticamente la potenza erogata in base al dispositivo collegato, lo Smart Display tiene sotto controllo lo stato della ricarica e la modalità Care contiene le temperature durante le sessioni più lunghe, un dettaglio che fa la differenza quando resta attaccato per ore.

C’è poi il capitolo power bank, con il MagGo Power Bank 2 Pro Qi2.2 da 10.000 mAh appena lanciato sul mercato a 87,99 euro invece di 109,99 (-20%). La ricarica magnetica wireless arriva fino a 25W, la porta USB-C fino a 45W, e il sistema di raffreddamento attivo SnapCool combina ventola intelligente, canali d’aria e grafene per tenere la temperatura sotto controllo. Il display integrato mostra batteria, temperatura e potenza in tempo reale.

Una casa più sicura, più pulita e più smart

Passiamo agli ambienti domestici, dove Anker schiera i marchi eufy e soundcore. Per la sicurezza esterna, la eufy SoloCam S340 è in offerta a 109,99 euro invece di 169,99 (-35%): doppia fotocamera con risoluzione fino a 3K, zoom ibrido 8x e visuale panoramica a 360° per ridurre i punti ciechi, alimentata da un pannello solare removibile che consente un’installazione completamente wireless. Per gli interni c’è la Indoor Cam S350 a 79,99 euro invece di 89,99 (-11%), che abbina un grandangolare 4K a un teleobiettivo 2K per uno zoom ibrido sempre fino a 8x, con panoramica a 360° e tracciamento basato sull’intelligenza artificiale che segue automaticamente persone e animali rilevati nella stanza.

Sul fronte intrattenimento, il proiettore NEBULA P1i scende a 299,99 euro dai 399,99 (-25%): risoluzione Full HD 1920 x 1080, luminosità di 380 ANSI lumen, Google TV integrata e due speaker da 10W che evitano di dover aggiungere un impianto audio separato.

Chi vuole delegare le pulizie trova il robot eufy HydroJet S2 a 1.044 euro invece di 1.499 (-27%). L’aspirazione AeroTurbo 2.0 arriva fino a 30.000 Pa e si combina con il sistema di lavaggio HydroJet 2.0, che utilizza un rullo autopulente da 29 cm durante l’utilizzo. Il sistema CleanMind AI riconosce oltre 200 tipologie di ostacoli e più di 40 tipi di sporco, adattando la pulizia all’ambiente, mentre la stazione UniClean 12-in-1 automatizza diverse operazioni di manutenzione.

C’è spazio anche per la quotidianità delle neomamme: il tiralatte indossabile eufy Breast Pump S1 Pro è proposto a 199,99 euro invece di 249,99 (-30%), con la tecnologia HeatFlow che offre un riscaldamento delicato regolabile su sette livelli e una custodia di ricarica wireless capace di garantire fino a cinque giorni di autonomia, utile quando si è fuori casa.