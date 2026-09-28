Nicolas Cage interpreta John Madden con un look sopra le righe, tra le parrucche più vistose viste sul grande schermo. Il primo trailer di Madden, biopic diretto da David O. Russell, è arrivato e porta lo spettatore negli anni ’70, tra field goal e le prime rivoluzioni digitali.

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Un cast da urlo per una leggenda del football

Il film arriverà nelle sale l’11 novembre, prima di approdare su Prime Video il 18 novembre, e vanta un cast di prim’ordine. Accanto a Cage troviamo Christian Bale nei panni di Al Davis, il proprietario dei Raiders con cui Madden collaborò per vincere il Super Bowl nel 1977. Il trailer mostra un Madden alle prese con problemi di salute che lo costringono a lasciare la panchina: da qui si apre la strada verso la carriera di commentatore televisivo e, in seguito, verso il capitolo che le generazioni più giovani conoscono meglio, quello dei videogiochi.

Proprio qui entra in scena il comico John Mulaney, che interpreta Trip Hawkins, fondatore di EA. Con la sua migliore voce da fondatore di startup un po’ losco, Mulaney dichiara: “This is it! This is the future!”, mentre prova a vendere l’idea dei videogiochi all’allenatore. Il film mostra come il feedback di Madden abbia plasmato il primo Madden NFL: l’allenatore rifiuta infatti la proposta di Hawkins per un gioco 7 contro 7, e sentenzia, in un Cage in versione over-the-top, “You only have seven men on a team, and I’m out!”.

Nel cast figurano anche Kathryn Hahn nei panni di Virginia, moglie di Madden, e Sienna Miller in quelli di Carol, moglie di Davis, insieme a Joel Murray e Shane Gillis. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Russell insieme a Cambron Clark, mentre la fotografia è affidata a Robert Richardson, collaboratore abituale di Martin Scorsese e Quentin Tarantino. I produttori includono Todd Black, Jason Blumenthal, Jonathan Shukat e Steve Tisch.

Dal campo alla console: l’eredità di Madden

Come allenatore degli Oakland Raiders per quasi un decennio, Madden vinse il primo Super Bowl della squadra e si ritirò con la più alta percentuale di vittorie di tutti i tempi. Trascorse poi i quattro decenni successivi come amatissimo commentatore, e il suo nome fu concesso in licenza a una serie di videogiochi che resta una delle proprietà più importanti del gaming sportivo, anche a anni dalla sua scomparsa. Il film esplora questo passaggio, mostrando come un uomo abituato a disegnare schemi sul campo sia diventato, suo malgrado, un’icona digitale.

Cage ha dichiarato di aver trovato il ruolo intimidatorio, definendo Madden lontano dalla sua personalità. Ha raccontato di aver accettato la parte come un tentativo deliberato di uscire dalla propria zona di comfort, citando un consiglio ricevuto da David Bowie sulla reinvenzione artistica. A un certo punto sembrava che Madden potesse essere uno dei suoi ultimi ruoli cinematografici, visto il desiderio espresso dall’attore di rallentare la carriera sul grande schermo per concentrarsi sulla televisione. Per interpretare la leggenda del football, Cage indossa un fat suit, un ulteriore strato di trasformazione fisica in una performance già annunciata come memorabile.

Il mondo wild anni ’70 secondo Russell

Quando il progetto fu annunciato per la prima volta, Russell disse di aver immaginato il film come un’esplorazione della “gioia, umanità e genio” di Madden, all’interno di quello che descrisse come il “mondo selvaggiamente inventivo e cool degli anni ’70”. Il regista, noto per il suo stile irriverente e per film come American Hustle e Silver Linings Playbook, pare aver trovato in questa storia il veicolo per raccontare un’epoca di transizione, in cui sport, televisione e i primi passi dell’industria videoludica si intrecciavano in modi imprevedibili.

La pellicola si preannuncia come un ritratto corale e sopra le righe, capace di bilanciare la tragedia personale di un uomo costretto a reinventarsi con la commedia di un’industria nascente che cerca di convincerlo a prestare il suo nome a un floppy disk. Se il trailer è un assaggio fedele del tono finale, ci si può aspettare un Cage monumentale, un Bale misurato e battute destinate a entrare nel lessico dei fan dello sport e dei videogiochi.