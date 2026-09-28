Dopo il debutto europeo all’IFA 2026 di Berlino, LG porta in Italia il suo schermo lifestyle più ambizioso di sempre. Si chiama LG StanbyME 2 Max e promette di cambiare il modo in cui si vivono gli spazi di casa, unendo un display enorme alla libertà di spostarlo dove si vuole.

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Un display 4K da 32 pollici e un prezzo già noto

LG StanbyME 2 Max è disponibile da oggi su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo al prezzo consigliato al pubblico di 1.599 euro. È una cifra che, guardando oltreoceano, si discosta da quella statunitense fissata a 1.299,99 dollari, ma va letta alla luce di un prodotto pensato per un utilizzo particolare.

Il salto di qualità rispetto al passato (qui la nostra prova del modello precedente) riguarda soprattutto il display. Fino a oggi i modelli della serie StanbyME si erano fermati a 27 pollici con risoluzione QHD, mentre il nuovo arrivato introduce per la prima volta nella gamma un pannello da 32 pollici con risoluzione 4K UHD nativa (3840×2160 pixel), il più grande mai visto su uno schermo di questa famiglia. La superficie di visione più ampia porta con sé immagini più dettagliate, adatte a film, serie TV e alle attività quotidiane.

A completare l’esperienza ci sono le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, che garantiscono immagini ricche di dettaglio e un audio multidimensionale. Come osservato in alcune prime analisi, la distanza ravvicinata tipica di utilizzo esalta il contrasto e i colori del Dolby Vision, mentre l’effetto Atmos si affida agli altoparlanti integrati: le aspettative sul fronte audio vanno quindi calibrate tenendo conto di questa configurazione.

Portabilità, batteria e design regolabile

Il cuore dell’esperienza sta nella batteria integrata, che garantisce fino a 4,5 ore di riproduzione video continua. Lo schermo può così spostarsi in tutta la casa senza dover restare collegato costantemente alla rete elettrica, grazie al pratico supporto a stelo con base a rotelle, oppure può staccarsi del tutto dalla base per un uso come tablet dalle generose dimensioni di 32 pollici.

Le situazioni d’uso si moltiplicano di conseguenza. Un film in soggiorno, una ricetta consultata in cucina, una sessione di allenamento, una videochiamata o un momento di relax con i propri contenuti preferiti diventano possibili ovunque in casa. La ricarica avviene direttamente attraverso il supporto oppure tramite la porta USB-C presente sul display removibile. Per la ricarica via USB-C serve un’uscita minima di 100W con supporto USB PD, con tempi più rapidi collegando un adattatore da 140W PD 3.1. Sul dispositivo sono presenti due porte USB-C, utili per collegare altri apparecchi e ricaricarli contemporaneamente, oltre a ingressi HDMI e USB.

Anche il design contribuisce alla versatilità: lo schermo può essere inclinato, ruotato in orizzontale o verticale e posizionato all’altezza desiderata in base all’attività. In modalità verticale, LG StanbyME 2 Max diventa uno schermo personale adatto alla navigazione web, ai social e alle videochiamate, in stile mobile. Una volta staccato dalla base, si appoggia su un tavolo, su un piano cucina o si porta anche in terrazzo. Lo schermo non è però resistente all’acqua né alla polvere, e una prolungata esposizione alla luce solare diretta potrebbe causare scolorimento o problemi al display: meglio quindi non lasciarlo troppo a lungo sotto il sole.

Intelligenza artificiale, contenuti e riconoscimenti

A gestire immagini e suoni c’è il processore α8 AI Processor Gen3, che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente la qualità audiovisiva in base al contenuto riprodotto. Rispetto all’α8 AI Processor 4K Gen2 del 2025, questo chip vanta prestazioni NPU fino a 5 volte più veloci, una GPU con elaborazione il 10% più rapida e una capacità di memoria il 20% maggiore. Tra le funzionalità spiccano AI Picture Pro, che aumenta profondità e dettaglio riconoscendo gli elementi principali sullo schermo, e AI Super Upscaling, che migliora texture e contorni per immagini nitide sul display 4K. C’è inoltre AI Sound Pro, che ricrea un audio surround virtuale a 11.1.2 canali aumentando chiarezza e spazialità grazie agli altoparlanti integrati.

Attraverso la piattaforma webOS si accede a un ecosistema ampio e variegato: gli oltre 400 canali di LG Channels, il servizio FAST gratuito di LG, e debutta per la prima volta su un prodotto della gamma StanbyME anche LG Gallery+, la piattaforma di contenuti artistici che mette a disposizione oltre 5.000 opere d’arte. Lo schermo diventa così anche un elemento d’arredo, capace di personalizzare l’atmosfera degli ambienti. Il touchscreen di grandi dimensioni e applicazioni dedicate come Let’s Draw ampliano ulteriormente le possibilità, permettendo di passare con naturalezza dall’intrattenimento alla creatività.

Da segnalare anche la modalità di controllo senza telecomando: premendo tre volte il tasto di accensione si sblocca il dispositivo, mentre il supporto al Voice ID, il riconoscimento vocale, consente il login utente e la gestione dei comandi a voce. Un dettaglio pratico che rende l’interazione più immediata, soprattutto quando lo schermo viene usato lontano dal salotto.

Questo mix di innovazione, portabilità, qualità audiovisiva e versatilità d’utilizzo ha valso a LG StanbyME 2 Max il CES 2026 Innovation Award nella categoria Content & Entertainment. Il brand StanbyME era nato nel 2021 con l’intenzione di creare la categoria dei Movable Screen, portando l’esperienza visiva oltre i limiti dei display fissi. Se LG StanbyME Go aveva introdotto la portabilità in un formato originale con valigia integrata e LG StanbyME 2 aveva evoluto il concetto di schermo personale super portatile touch, il nuovo 2 Max raccoglie questa eredità spingendosi ancora più in là, con un display più grande senza rinunciare alla libertà di utilizzo che caratterizza l’intera serie.