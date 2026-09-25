Perché spendere di più per uno smartwatch quando Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 44mm raggiunge il suo prezzo più basso da quando è stato lanciato? Il nuovo entry-level della gamma Apple Watch porta finalmente il chip S10 e il display always-on a un costo decisamente più accessibile, e proprio in questo momento il prezzo è sceso notevolmente rispetto al lancio. Chi aspettava il momento giusto per entrare nell’ecosistema Apple Watch senza svuotare il portafoglio, probabilmente lo ha trovato adesso.

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Apple watch se 3: il chip S10 e le funzioni salute che fanno la differenza

Il vero salto generazionale di questo modello si chiama chip S10, un processore dual-core a 64 bit abbinato a un Neural Engine a 4 core che per la prima volta porta Apple Intelligence e una Siri potenziata anche sulla fascia entry-level della gamma. Non si tratta di un dettaglio marginale: significa più reattività, più intelligenza nelle risposte e un dispositivo pronto per il futuro software di Apple.

La cassa da 44mm in alluminio riciclato al 100% pesa appena 33 grammi nella versione Cellular, con un display da 368×448 pixel che finalmente introduce la modalità always-on, funzione storicamente assente nella linea SE. Tra le specifiche più interessanti troviamo:

Chip S10 con Neural Engine a 4 core

con Neural Engine a 4 core Archiviazione da 64GB

Display always-on con 18 ore di autonomia

di autonomia Ricarica rapida: fino a 8 ore di batteria in 15 minuti

Sensore di temperatura e monitoraggio del sonno

Rilevamento ritmo cardiaco irregolare

Sul fronte salute, spicca l’introduzione delle notifiche per l’apnea notturna, funzione finora riservata ai modelli Series 9 e Ultra 2, ora disponibile anche su SE 3. In caso di emergenza, i soccorritori possono inoltre accedere direttamente da polso a informazioni mediche critiche come allergie o farmaci assunti.

La variante GPS + Cellular aggiunge un valore concreto per chi cerca indipendenza dallo smartphone: è possibile effettuare chiamate, inviare messaggi e attivare l’SOS Emergenze anche senza iPhone nelle vicinanze, con la possibilità di assegnare al dispositivo un proprio numero di telefono. Una soluzione particolarmente indicata come primo device di comunicazione per i più giovani, o per chi pratica sport e vuole restare raggiungibile senza portare con sé il telefono. Se sei ancora indeciso su quale modello scegliere, la nostra guida alla scelta dello smartwatch può aiutarti a orientarti tra le diverse opzioni disponibili, mentre la classifica dei migliori Apple Watch offre un confronto completo tra tutti i modelli della gamma.

Sconto e prezzo minimo: come approfittarne su amazon

Il prezzo di listino di 359€ scende ora a 289€, con uno sconto del 19% che porta il dispositivo al suo prezzo più conveniente registrato fino a oggi. Un risparmio netto di 70€ su un prodotto che introduce novità hardware e software rilevanti rispetto alla generazione precedente.

L’offerta è disponibile su Amazon, che propone la variante GPS + Cellular 44mm tra le configurazioni di colore Midnight e Starlight con relativi cinturini. Vista la variabilità dei prezzi in base a taglia e finitura scelta, conviene verificare la disponibilità della configurazione desiderata prima che le scorte si esauriscano, soprattutto trattandosi di un minimo storico. Per non perdere altre occasioni simili, è possibile consultare la sezione dedicata alle offerte Apple sempre aggiornata con i migliori sconti del momento.

Per non perdere le prossime occasioni di questo tipo, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.