Con l’arrivo dell’autunno e il termometro che inizia a scendere, Netatmo torna a occuparsi di uno dei temi più sentiti in casa: come scaldare gli ambienti senza sprecare energia (e denaro). L’azienda francese, oggi parte del gruppo Legrand, ha appena messo sul mercato una gamma di dispositivi pensata per rivoluzionare il modo in cui gestiamo caldaie, pompe di calore e radiatori, senza però costringere nessuno a stravolgere l’impianto di casa.

Il progetto si chiama Energy e ruota attorno a cinque protagonisti: il Termostato ORIGINAL, la Valvola Termostatica Intelligente ORIGINAL, il gateway Thermo Hub, il ricevitore wireless Thermo Link e una serie di accessori pensati per personalizzare l’installazione. La parola d’ordine, qui, è flessibilità: il sistema è stato progettato per convivere con la stragrande maggioranza degli impianti ad acqua già presenti nelle case italiane, dalle caldaie a gas alle pompe di calore aria-acqua, passando per le stufe a legna o a pellet.

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Controllo capillare, stanza per stanza

La vera novità di questa generazione non è tanto il singolo dispositivo, quanto la logica con cui questi si combinano tra loro. Chi vuole gestire il riscaldamento in modo centralizzato può affidarsi al solo Termostato ORIGINAL; chi invece desidera un controllo più chirurgico, ambiente per ambiente, può abbinarlo alle Valvole Termostatiche Intelligenti installate direttamente sui radiatori. Il risultato è una regolazione differenziata: la zona living può restare calda durante le ore serali, mentre le camere da letto o lo studio possono seguire impostazioni completamente diverse, evitando di scaldare stanze vuote o poco utilizzate.

Questa architettura modulare permette anche di gestire più zone di riscaldamento indipendenti all’interno dello stesso immobile, aggiungendo termostati aggiuntivi in base alle esigenze. Un aspetto che rende il sistema adatto sia a un appartamento di città sia a una villa su più livelli, dove le abitudini di consumo possono variare parecchio da una zona all’altra.

Il Thermo Hub, il vero cervello dietro le quinte

Se c’è un componente che merita un approfondimento, è il Thermo Hub: un gateway che si collega a una normale presa elettrica e dialoga via Zigbee con tutti i dispositivi di riscaldamento Netatmo, facendo da direttore d’orchestra dell’intero impianto. È lui a sincronizzare termostato, valvole e componenti aggiuntivi, garantendo che tutto funzioni in modo coordinato anche quando la configurazione si allarga con il tempo.

Ma il ruolo più interessante del Thermo Hub riguarda l’apertura verso l’esterno: grazie alla certificazione rilasciata dalla Connectivity Standards Alliance, il gateway abilita la compatibilità con lo standard Matter, permettendo all’intero ecosistema di dialogare con piattaforme smart home di terze parti come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings. Va detto, per chiarezza, che Matter non è integrato direttamente nel termostato: passa necessariamente attraverso il hub, che funge da bridge. Una scelta tecnica precisa, che punta più su un’architettura domotica solida che su un semplice accessorio Wi-Fi.

Risparmio energetico, non solo un gadget

Il riscaldamento pesa per circa il 66% sui consumi energetici di una casa secondo i dati ADEME, e proprio su questo fronte Netatmo ha concentrato buona parte del lavoro di sviluppo. La funzione Eco-Assist, basata sulla geolocalizzazione dello smartphone, avvisa quando l’impianto resta acceso mentre casa è vuota, un dettaglio banale sulla carta ma che nella pratica quotidiana fa davvero la differenza sulla bolletta.

Tutto passa dall’app Home + Control, il nuovo centro di comando dell’ecosistema, che offre dashboard dettagliate sui consumi in tempo reale e suggerisce dove intervenire per ottimizzare le abitudini. Secondo Netatmo, l’adozione della programmazione intelligente può portare a un risparmio fino a 250 € l’anno sui costi di riscaldamento, una cifra tutt’altro che trascurabile considerando gli attuali prezzi dell’energia.

Design minimale, produzione europea

Con la linea ORIGINAL, Netatmo rinnova anche l’estetica dei suoi prodotti storici, puntando su display discreti, linee pulite e un’interfaccia essenziale che si integra senza stonare in qualsiasi arredamento. Non è un dettaglio da poco per chi lavora ogni giorno con la fotocamera puntata sugli oggetti di casa: il design pulito rende questi dispositivi meno invasivi visivamente rispetto a molte soluzioni concorrenti.

Sul fronte produttivo, i nuovi dispositivi vengono realizzati negli stabilimenti BTicino in Europa e contengono fino al 65% di plastica riciclata, un dato che si inserisce nel discorso più ampio sulla sostenibilità dei prodotti tech, sempre più centrale nelle scelte d’acquisto.

Home + Control come hub di tutta la casa

L’app Home + Control non si limita al riscaldamento: si posiziona come punto d’accesso unico anche per illuminazione, tapparelle e altri dispositivi compatibili, in un’unica interfaccia coerente. Il Termostato ORIGINAL integra inoltre due pulsanti fisici dedicati agli scenari “In casa” e “Fuori casa”, che permettono di attivare con un solo tocco una serie di azioni coordinate in tutta l’abitazione, senza dover aprire l’app ogni volta.

Prezzi e disponibilità in Italia

La gamma è già acquistabile sullo store online Netatmo e presso i principali rivenditori partner, negozi specializzati e catene per il fai-da-te. Ecco il listino completo: