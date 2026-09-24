Hisense ha inaugurato la sua Bottega all’interno del MediaWorld di Viale Certosa, a Milano: un ambiente che riunisce le diverse anime del brand e trasforma il punto vendita in un posto dove scoprire, provare e capire come l’innovazione entra nella vita di ogni giorno. È un nuovo spazio in cui la tecnologia smette di essere solo uno scaffale e diventa un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Un nuovo modo di vivere l’ecosistema Hisense

La nuova Bottega è stata pensata per raccontare l’ecosistema Hisense nella sua interezza, dall’home entertainment all’elettrodomestico, mettendo in dialogo tecnologia, design e facilità d’uso. Entrando, il visitatore si trova davanti a un contesto in cui può toccare con mano le soluzioni del marchio, esplorarne caratteristiche e funzionalità e comprenderne più facilmente il valore nella quotidianità domestica, dalla cucina alla cura della casa fino all’intrattenimento.

Il progetto nasce da una visione del retail che va oltre il momento dell’acquisto e lo trasforma in un luogo di scoperta, consulenza e relazione, un approccio che consente di raccontare l’innovazione in modo più semplice e concreto. La Bottega è anche un passo nel percorso di avvicinamento del brand ai consumatori e consolida la collaborazione con MediaWorld, uniti dalla volontà di rendere la tecnologia più accessibile e vicina alle esigenze delle persone. Come sottolinea Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia:

Questa inaugurazione rappresenta un momento significativo per Hisense in Italia. La nuova Bottega di Certosa nasce da una collaborazione che mette al centro l’esperienza delle persone e il valore dell’innovazione. Insieme a MediaWorld vogliamo creare occasioni sempre più concrete per avvicinare i consumatori alla tecnologia, offrendo loro la possibilità di scoprirla e comprenderla in modo diretto e immediato. È attraverso progetti come questo che continuiamo a costruire una relazione sempre più forte e autentica con il pubblico.

Sulla stessa lunghezza d’onda Elisa Taddei, Trade Marketing Manager, Italy-market, Hisense Italia, che aggiunge:

Oggi i consumatori desiderano comprendere sempre meglio come l’innovazione possa entrare concretamente nella loro quotidianità e questo spazio è stato progettato proprio per rispondere a questa esigenza. Vogliamo offrire un luogo in cui le persone possano esplorare, provare e vivere direttamente il mondo Hisense, scoprendo il valore delle nostre soluzioni in un contesto reale.

Dentro il MediaWorld Tech Village di Certosa

La Bottega Hisense è ospitata nel MediaWorld Tech Village di Milano Certosa, il primo Technology Village al mondo e flagship store dell’insegna. Si tratta di un experience center poliedrico che, oltre alla vasta disponibilità di prodotti dedicati a tutti gli ambiti dell’elettronica, ospita spazi riservati ai più noti brand del mercato, vere e proprie botteghe tecnologiche.

Il porticato interno accoglie complessivamente 24 botteghe dei più importanti marchi del settore, distribuite su una superficie di vendita di circa 6.000 metri quadrati e gestite da uno staff di 170 persone tra dipendenti MediaWorld e personale dei brand partner. Questo formato ha segnato il passaggio da un approccio focalizzato sulla transazione a uno incentrato sulla relazione con il cliente, ed è stato poi adottato da tutti i 135 punti vendita MediaWorld in Italia. Se i prezzi restano quelli dell’insegna, l’allestimento, l’assistenza pre-vendita, l’ospitalità e la spiegazione dei prodotti sono curati direttamente dai brand che operano nella propria bottega. È quanto evidenzia Sven Degezelle, Chief Commercial Officer di MediaWorld:

Siamo lieti di accogliere la nuova Bottega Hisense all’interno del MediaWorld Tech Village di Milano Certosa, il nostro flagship store e una delle espressioni più rappresentative del nostro approccio all’innovazione. È un luogo in cui i clienti possono scoprire le tecnologie più recenti e le anteprime di prodotto, entrare in contatto diretto con i brand e accedere a una gamma di servizi e soluzioni MediaWorld in continua evoluzione. L’ingresso di Hisense arricchisce ulteriormente questo ecosistema e rafforza il nostro impegno nel costruire un rapporto di fiducia con i clienti, aiutandoli a orientarsi nella tecnologia con maggiore sicurezza grazie a una consulenza competente e a soluzioni pensate sulle loro esigenze.

La serata inaugurale e i numeri globali del brand

L’anteprima per la stampa si è tenuta il 23 settembre 2026, il giorno prima dell’inaugurazione ufficiale, con una serata che ha riunito amici del brand, spokesperson Hisense e rappresentanti di MediaWorld. A rendere l’appuntamento ancora più coinvolgente è stata la presenza di Rosy Chin, Chef Food Creator e ambassador Hisense per le categorie Kitchen Appliances e Small Domestic Appliances, che ha animato l’evento con uno showcooking dedicato al mondo kitchen: un momento che ha portato la tecnologia al centro dell’esperienza, mostrando come innovazione e funzionalità possano integrarsi nella quotidianità e diventare parte di momenti di condivisione e convivialità.

Il nuovo spazio si inserisce in un percorso di crescita solido. Hisense, fondata nel 1969 e presente in oltre 160 paesi, secondo i dati Omdia resta il primo operatore mondiale nel segmento dei televisori da 100 pollici e oltre per il terzo anno consecutivo (2023-2025), con una quota di spedizioni globali che nel 2025 ha raggiunto il 57,1%. Pioniere della tecnologia RGB MiniLED, il gruppo ha visto i ricavi complessivi raddoppiare fino a 31,4 miliardi di dollari nel 2025, con i ricavi sui mercati esteri in crescita del 300% e pari a 15,5 miliardi di dollari. In Europa, Hisense Europe prevede di superare i cinque miliardi di euro di ricavi, puntando a una quota di mercato del 10%.

Sul fronte delle partnership sportive, allo status di sponsor ufficiale della FIFA World Cup 2026 si affianca la conferma della collaborazione con UEFA EURO 2028, la quarta consecutiva dopo le edizioni 2016, 2020 e 2024, un doppio impegno che rafforza la visibilità globale del marchio e la sua capacità di connettersi con il pubblico di tutto il mondo. La nuova Bottega di Certosa introduce intanto un format dedicato all’esperienza nel retail italiano e dà vita a un luogo in cui scoperta, innovazione e relazione con il consumatore diventano parte di un’unica esperienza di marca.