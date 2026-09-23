Nelle scorse ore Mark Gurman, il popolare giornalista di Bloomberg, ha riportato un’anticipazione che sta rapidamente facendo il giro della Rete, rimbalzando da un sito all’altro.

A suo dire, il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro su un nuovo dispositivo indossabile dedicato al monitoraggio dei vari dati relativi alla salute e destinato ad entrare nella categoria degli activity tracker senza schermo.

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Cosa sappiamo sul nuovo misterioso device di Apple

Secondo Gurman, questo nuovo prodotto del colosso statunitense sarebbe simile a quelli realizzati da WHOOP (si tratta di tracker da polso con monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7), con i quali andrebbe così a competere in modo diretto.

Pare che Apple stia “esplorando” questa categoria da diversi mesi e avrebbe già sviluppato dei prototipi sebbene non abbia ancora deciso se portare avanti il progetto in questione.

Tra i fautori di tale nuovo dispositivo vi sarebbero Tim Cook ed Eddy Cue e, aspetto non di poco conto, quest’ultimo ora è a capo dei team di Apple dedicati alla salute.

Sempre secondo le indiscrezioni, proprio Eddie Cue starebbe spingendo per il lancio di dispositivi indossabili con interfacce più semplici, come WHOOP e Oura Ring (entrambi privi di schermo).

Sembra che i prototipi realizzati sino a questo momento dal colosso di Cupertino siano dotati di un cinturino in tessuto, a cui è collegato un modulo di elaborazione che poggia sul polso, con appositi sensori che monitorano la frequenza cardiaca e altri parametri dell’utente, in modo simile a quanto fa anche Apple Watch.

Resta da capire quale potrebbe essere la tempistica di lancio di un dispositivo del genere nel caso in cui Apple dovesse decidere di proseguire con tale progetto ma è probabile che, ad ogni modo, ci sia da avere pazienza almeno fino al 2028.