Sei sistemi satellitari, autonomia fino a 30 giorni e struttura in titanio Grado 5: Amazfit Cheetah 2 Ultra non è il classico smartwatch sportivo. È pensato per chi affronta gare di ultra-endurance, dove ogni ora di batteria in più può fare la differenza tra finire o abbandonare. Il prezzo di lancio lo collocava tra i modelli premium della categoria, ma qualcosa si è appena mosso. Vediamo come.

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Amazfit cheetah 2 ultra, titanio e autonomia da record

La costruzione è quanto di più solido si possa trovare in un Amazfit: telaio, bezel e pulsanti in titanio Grado 5, protetti da un vetro zaffiro resistente ai graffi. Nonostante i materiali robusti, la cassa da 47,4mm rimane relativamente compatta, con un peso di soli 52g senza cinturino. In confezione sono inclusi due cinturini, uno in silicone nero e uno in nylon nero a righe verdi e bianche, per adattarsi sia all’allenamento che all’uso quotidiano.

Il display AMOLED da 1,5″ con risoluzione 480×480 pixel raggiunge una luminosità dichiarata di 3.000 nit, sufficiente per restare leggibile anche sotto il sole più intenso in alta quota. Ma è sull’autonomia che questo smartwatch fa davvero la differenza: fino a 60 ore in modalità GPS a doppia frequenza e fino a 30 giorni in uso tipico, numeri che permettono di affrontare gare multi-giorno senza pensare alla ricarica.

Il posizionamento sfrutta sei sistemi satellitari con GPS dual-band, garantendo precisione anche sotto copertura vegetale fitta. A questo si affiancano mappe offline con indicazioni turn-by-turn, ricalcolo automatico del percorso e mappe altimetriche a colori, tutte funzioni rese possibili anche grazie ai 64GB di memoria interna disponibili per mappe, musica e app.

Sul fronte sportivo, oltre 180 modalità incluse (tra cui HYROX) e un sistema di coaching integrato tramite Zepp Coach, con sincronizzazione automatica su Strava, TrainingPeaks, Runna e Intervals.icu. Non manca il chip NFC per i pagamenti contactless nella versione europea, insieme a Wi-Fi e Bluetooth 5.2 per la connettività quotidiana. La resistenza è certificata da sei standard militari e dalla resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Amazfit cheetah 2 ultra: primo calo di prezzo su amazon

Il prezzo di listino di 599,90€ era rimasto stabile fin dal lancio europeo, senza alcuna oscillazione degna di nota. Ora arriva il primo vero calo: su Amazon Amazfit Cheetah 2 Ultra scende a 516,99€, con uno sconto del 14% che si traduce in un risparmio di quasi 83€.

Non essendoci uno storico prezzi significativo su cui basarsi, questa variazione rappresenta comunque la prima occasione concreta per portarsi a casa lo smartwatch a un prezzo inferiore rispetto al lancio. Per chi seguiva il prodotto in attesa di un’offerta, il momento sembra quello giusto. Per altre proposte simili è possibile consultare anche le offerte wearable disponibili al momento.

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