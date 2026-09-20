Volvo Trucks ha avviato la produzione in serie di una nuova generazione di camion elettrici pesanti. Il modello di punta, FH Aero Electric, raggiunge fino a 700 km di autonomia, un dato rilevante per il trasporto a lunga percorrenza e per il percorso verso un trasporto su gomma più sostenibile.

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Produzione in serie e nuovi modelli

I primi veicoli sono usciti dalla linea di assemblaggio dello stabilimento di Tuve, a Göteborg, in Svezia; la produzione coinvolge anche lo stabilimento di Gand, in Belgio. La notizia è stata annunciata in occasione della IAA 2026, dove Volvo Trucks ha presentato la propria offerta come una Total Offer, mettendo a disposizione dei visitatori sette veicoli per prove dinamiche direttamente dal padiglione 11. Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks, ha dichiarato:

“Stiamo trasformando una tecnologia rivoluzionaria in realtà industriale. L’avvio della produzione in serie dei nostri nuovi veicoli elettrici è una chiara dimostrazione del nostro impegno a guidare la transizione verso un trasporto su gomma più sostenibile”.

Alm ha aggiunto:

“La risposta dei clienti è molto positiva e registriamo un forte interesse per l’ordinazione dei nuovi veicoli. Grazie all’autonomia maggiore, alla massima flessibilità nelle diverse applicazioni e all’eccellente guidabilità, passare all’elettrico è più facile che mai”.

Autonomia, ricarica e prestazioni

Il modello di punta è il Volvo FH Aero Electric nella versione a maggiore autonomia, destinata principalmente al trasporto a lungo raggio e interurbano, in grado di coprire fino a 700 km al giorno con una singola ricarica. Il risultato è reso possibile da una nuova tecnologia e-axle, un assale elettrico compatto che integra in un’unica unità due motori elettrici e un cambio a sei marce. Questa soluzione libera spazio sul telaio, che può essere utilizzato per installare un numero maggiore di batterie e aumentare così l’energia disponibile per la marcia. La potenza arriva fino a 460 kW, pari a circa 623 CV.

L’aumento della capacità energetica è accompagnato dalla possibilità di utilizzare sistemi di ricarica ad alta potenza. Con il sistema MCS (Megawatt Charging System) da 700 kW, il passaggio dal 20% all’80% della batteria richiede circa 50 minuti; con una colonnina CCS (Combined Charging System) da 350 kW lo stesso intervallo richiede circa 85 minuti. La compatibilità con lo standard MCS permette di effettuare ricariche rapide, potenzialmente comprese nelle pause obbligatorie previste dalla normativa europea. La massa complessiva può raggiungere le 48 tonnellate, con un carico utile fino a 28 tonnellate, un dato che rende il mezzo adatto a operazioni interurbane e hub-to-hub ad alta intensità.

Queste caratteristiche rendono il FH Aero Electric adatto a collegamenti tra hub logistici e a operazioni su due turni, dove disponibilità del mezzo e tempi di ricarica sono fattori importanti. Le diverse configurazioni delle batterie e la ricarica rapida permettono inoltre di adottare la propulsione elettrica senza dover modificare in modo significativo percorsi o modelli operativi. Tra le dotazioni specifiche figura anche una presa di forza dedicata al rimorchio per alimentare i gruppi frigoriferi, eliminando il ricorso a un generatore diesel separato per il sistema di refrigerazione.

Gli altri modelli e le applicazioni

Accanto al FH Aero Electric, la nuova generazione comprende anche i modelli Volvo FH, FM e FMX Electric, destinati a un ventaglio più ampio di applicazioni: edilizia, distribuzione regionale, logistica urbana, servizi di pubblica utilità, gestione dei rifiuti e impieghi speciali pesanti. La principale novità tecnica è una trasmissione elettrica completamente nuova, con sistema a doppio motore e un cambio a otto rapporti sviluppato per sfruttare la coppia dei motori elettrici. La potenza massima arriva a 540 kW, equivalenti a circa 731 CV.

Il nuovo sistema è progettato per offrire un controllo più fluido alle basse velocità, una maggiore capacità di trazione e una frenata rigenerativa più efficace, caratteristiche rilevanti per i veicoli impiegati in ambito edilizio o su terreni impegnativi, dove sono frequenti partenze, arresti e variazioni di carico. I Volvo FH, FM e FMX Electric possono raggiungere un’autonomia fino a 470 km con una singola carica e una massa totale della combinazione fino a 65 tonnellate. La ricarica tramite CCS a 350 kW consente di passare dal 20% all’80% in circa 65 minuti.

La configurazione dei veicoli può essere adattata alle diverse applicazioni. Sono disponibili configurazioni con assi a doppia trazione e rapporti di trasmissione ridotti, pensate per carichi elevati e condizioni operative più difficili, e una gamma di prese di forza con motori separati o doppia uscita motore per applicazioni come gru, sistemi di sollevamento a gancio e cassoni ribaltabili. I nuovi FH, FM e FMX Electric sono progettati in modo che il conducente possa alimentare attrezzature ausiliarie come una betoniera, un sistema scarrabile o un compattatore per rifiuti senza motori supplementari, grazie a una presa di forza (PTO) integrata nel cambio, con funzionalità avanzate che ne consentono l’utilizzo anche durante la guida.

Volvo Trucks ha presentato anche un nuovo modello basato sullo stesso gruppo propulsore della gamma FH, FM e FMX elettrici, con batterie da 640 kWh di energia utilizzabile, un sistema di monitoraggio aggiornato e un isolamento migliorato per l’impiego in climi più freddi. Per le combinazioni destinate ai carichi più elevati, Volvo introduce inoltre assali con riduzione ai mozzi (hub-reduction), che aumentano l’altezza libera da terra sotto gli assali e migliorano la capacità di avviamento con pesi complessivi maggiori. Questo modello può raggiungere fino a 80 tonnellate.

Strategia e leadership di mercato

L’evoluzione della gamma elettrica si inserisce nella strategia di lungo periodo di Volvo verso un trasporto a zero emissioni nette entro il 2040. L’approccio rimane multi-tecnologico e include, oltre ai camion elettrici a batteria, soluzioni a celle a combustibile e motori alimentati da carburanti rinnovabili come biogas, HVO e idrogeno verde. Volvo Trucks è stato riconosciuto come leader del mercato europeo di camion pesanti (da 16 tonnellate o più) durante il 2024 e il 2025, con il modello FH Aero protagonista di questi risultati e oltre 70.000 unità vendute fino ad oggi.