C’è un dettaglio che chi guida una moto, sale su una dirt bike o macina chilometri in mountain bike conosce bene: il punto di vista giusto vale più di mille specifiche tecniche. Insta360 lo sa e ha deciso di ampliare l’ecosistema della sua GO Ultra con una serie di accessori pensati proprio per questo tipo di utenza, quella che vuole raccontare la strada, il sentiero o lo sterrato esattamente come la vede dal casco o dal petto. La novità di oggi porta in dote tre nuovi componenti hardware e tre configurazioni complete già pronte all’uso.

Al centro dell’operazione c’è soprattutto l’ottica ultragrandangolare, capace di allargare il campo visivo della videocamera dai 156° di serie fino a 185°, un salto che si traduce in inquadrature molto più immersive quando la cam viene fissata sotto la mentoniera del casco o sulla visiera. Non è un dettaglio da poco per chi fa dirt bike o mountain bike: un angolo di ripresa così ampio permette di incorniciare in un solo scatto manubrio, tracciato e persino le mani del pilota, restituendo meglio la sensazione di velocità, inclinazione e controllo del mezzo nei salti e nei tratti più tecnici.

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Perché GO Ultra convince chi guida

Al di là dei nuovi accessori, il motivo per cui Insta360 punta su questo segmento sta nelle caratteristiche della videocamera stessa. GO Ultra registra in 4K a 60 fotogrammi al secondo grazie a un sensore da 1/1,28 pollici, si appoggia alla stabilizzazione FlowState e all’Horizon Lock a 360° per mantenere le riprese fluide anche su discese sconnesse o sentieri pieni di buche, e garantisce fino a 200 minuti di autonomia quando abbinata all’Action Pod. Il tutto in un corpo da appena 53 grammi con aggancio magnetico, che si sposta in pochi secondi tra casco, petto e telaio del mezzo senza bisogno di attrezzi. L’Action Pod, oltre a fungere da batteria aggiuntiva, si trasforma in un piccolo schermo di anteprima e telecomando, utile per regolare l’inquadratura prima ancora di salire in sella.

I tre nuovi accessori in dettaglio

Lente ultragrandangolare per GO Ultra, proposta a 66,99 euro, amplia il campo visivo da 156° a 185° ed è pensata per riprese dal casco su moto, dirt bike e mountain bike.

Fascia toracica per ciclismo e corsa, in vendita a 22,99 euro, è una fascia elastica con base magnetica che tiene la videocamera salda al petto anche su terreni accidentati e si aggancia alle fasce cardio già in uso.

Supporto da casco per ciclismo, il più economico a 7,99 euro, si infila nelle prese d’aria del casco e permette di catturare la prospettiva del pilota in una delle posizioni più richieste dai content creator outdoor. Entrambi gli ultimi due accessori sono compatibili con tutta la serie GO, GO 3S inclusa.

Tre pack pronti all’uso per chi non vuole assemblare nulla

Per chi preferisce una soluzione già completa, Insta360 propone tre bundle. Il Pack Grandangolare per MTB e moto, a 529 euro, integra la nuova lente e offre tre punti di montaggio differenti: mentoniera del casco integrale, visiera del casco da mountain bike e sommità del casco da sci. Il Pack Ciclismo Aero POV, proposto a 449 euro, abbina il ciondolo magnetico e il supporto ad angolazione variabile per il petto a una Easy Clip per il casco. Il Pack Ciclismo Aero Multiview, anch’esso a 529 euro, unisce invece la nuova fascia toracica al supporto regolabile per il petto e apre a montaggi su manubrio, forcella e reggisella, così anche chi pedala da solo può costruire vlog con più angolazioni usando una sola videocamera.

Prezzi e disponibilità

Tutti gli accessori e i pack sbarcheranno oggi sul negozio ufficiale Insta360 e presso una selezione di rivenditori, con prezzi e disponibilità che potrebbero variare da mercato a mercato. Vale la pena tenerli d’occhio soprattutto per chi già possiede una GO Ultra e cerca un modo più versatile per raccontare le proprie uscite in moto o in bici senza dover portare con sé un’action cam più ingombrante.