Cento ore di autonomia, cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB e supporto Hi-Res con LDAC: CMF Headphone Pro mette sul piatto specifiche che normalmente si trovano su prodotti di fascia superiore. Il sub-brand di Nothing ha scelto di debuttare nel mondo delle over-ear con un approccio diretto, puntando su personalizzazione e componentistica di qualità senza gonfiare il prezzo. Con lo sconto attuale su Amazon, la proposta diventa ancora più interessante per chi cerca un paio di cuffie versatili per uso quotidiano. Vediamo come si comportano sulla carta e quali sono i dettagli dell’offerta.

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CMF Headphone Pro: driver da 40mm e autonomia fuori scala

Il cuore tecnico di CMF Headphone Pro è rappresentato da driver placcati in nichel da 40 mm, abbinati alla funzione Personal Sound che crea un profilo acustico su misura in base all’ascolto dell’utente. Il supporto LDAC garantisce audio Hi-Res sia via Bluetooth che via cavo, una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo, mentre la connessione Bluetooth 5.4 assicura stabilità e compatibilità con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

La cancellazione attiva del rumore raggiunge i 40 dB, con regolazione automatica in base al contesto ambientale (ANC ibrida adattiva). A completare il quadro c’è l’Audio Spaziale, con modalità dedicate Cinema e Concerto per un effetto surround più marcato durante film e musica.

Tra gli aspetti che più convincono c’è senza dubbio l’autonomia: fino a 100 ore di riproduzione e 50 ore di chiamate con una singola carica, un dato che supera modelli concorrenti come Sony WH-CH720N o Soundcore Space One. La ricarica rapida permette inoltre di ottenere 4 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica.

Da segnalare anche il design modulare, con cuscinetti intercambiabili disponibili in più colorazioni, e i controlli fisici sull’auricolare: una rotella per volume e ANC, l’Energy Slider per bassi e alti, un pulsante personalizzabile per accedere rapidamente a funzioni come lo Spatial Audio. La gestione avviene tramite l’app Nothing X, con cinque profili sonori predefiniti e una modalità Custom calibrabile.

Sconto del 30% su CMF Headphone Pro: come approfittarne

Il prezzo di listino di CMF Headphone Pro è di 99€, ma grazie alla promozione attuale su Amazon è possibile portarle a casa a 69€, con uno sconto del 30% che corrisponde a un risparmio di 30€. Considerando le oscillazioni di prezzo registrate nelle ultime settimane, il momento attuale rappresenta un’occasione discreta per chi aveva messo gli occhi su questo modello.

La colorazione disponibile a questo prezzo è il Grigio Scuro, con confezione che include custodia in tessuto, cavo audio da 3,5mm e manuale d’uso. L’offerta riguarda esclusivamente il canale Amazon, dove il prodotto risulta disponibile per la spedizione immediata.

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