Negli Stati Uniti la corsa ai data center per l’intelligenza artificiale sta incrociando il percorso di città che portano ancora i segni dell’industria pesante. A Filadelfia, nel quartiere di Grays Ferry, il rifiuto è arrivato prima ancora di una proposta ufficiale, sulla scia di una ferita che la comunità non ha ancora chiuso.

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A Grays Ferry il no nasce da una ferita aperta

Shawmar Pitts vive a Grays Ferry da tutta la vita ed è cresciuto accanto a quella che allora era la più grande raffineria della costa orientale, chiusa dopo un’esplosione nel 2019. Molti dei suoi amici e familiari convivevano con malattie croniche, ma il collegamento con l’inquinamento industriale gli è apparso chiaro solo nel 2018, quando il gruppo per la giustizia ambientale Philly Thrive allestì un tavolo nel suo quartiere per parlare di un ampliamento della raffineria.

“Ho letto le informazioni che avevano sul tavolo su come vivere vicino alla raffineria ti colpisce, e guardavo tutte le malattie scritte su quel foglio, e pensavo: mia madre ha questa, mia sorella ha quella, il mio vicino di casa soffre di quest’altra. In ogni casa qualcuno ha qualcosa di quella lista. Da quel momento mi sono buttato dentro fino in fondo”.

Oggi Pitts è co-direttore generale di quella stessa organizzazione e guida la richiesta di una moratoria sui data center a Filadelfia. Non esistono ancora proposte formali di costruzione, ma a luglio la commissione urbanistica della città ha indicato due soli siti in grado di ospitare un data center di scala industriale: l’ex area della raffineria nel South Philly, ribattezzata Bellwether District, e il 2600 Grant Ave., una zona di proprietà comunale adiacente all’aeroporto di Northeast Philadelphia. I funzionari hanno precisato che nessuno ha chiesto loro di valutare un progetto specifico.

Filadelfia ospita già otto data center, costruiti prima che il tema diventasse controverso e più piccoli dei nuovi impianti hyperscale pensati per l’IA. Lunedì più di cento persone hanno partecipato al rally di lancio della campagna No Data Centers in Philly davanti al City Hall, con l’obiettivo di farsi sentire dai consiglieri comunali chiusi nei loro uffici.

“Non vogliamo i data center. Non vogliamo l’inquinamento, non vogliamo il rumore, e sappiamo che non ci porteranno più posti di lavoro”, ha detto al rally Sonya Sanders, presidente del consiglio di amministrazione di Philly Thrive.

Sanders è vedova di un residente di Grays Ferry morto nel 2020 di un raro tumore osseo. Suo marito non fumava e non beveva, e lei è convinta che a ucciderlo siano state le emissioni della raffineria.

“Ai miei occhi l’hanno ucciso loro. L’inquinamento l’ha ucciso. Credo che sarebbe ancora qui se non fosse stato assassinato in silenzio, perché è stata la ricerca del profitto a ucciderlo”.

Grays Ferry è un quartiere a maggioranza nera e a basso reddito, e i residenti hanno già pagato sulla propria pelle i problemi di salute legati all’ex raffineria. Sanders ha spiegato che quando si chiede loro cosa vogliono, la risposta è un’altra: negozi di alimentari e biblioteche, non un impianto industriale al posto della raffineria. La coalizione No Data Centers in Philly riunisce quasi una dozzina di gruppi, tra cui la 215 People’s Alliance di Senia Lopez, e ha superato le 2.000 firme sulla petizione indirizzata al Consiglio comunale.

Il nodo dell’energia e dell’aria che respiriamo

Un data center di nuova generazione non è paragonabile alla raffineria che lavorava fino a 335.000 barili di greggio al giorno, ma la scala del fenomeno resta imponente. Secondo BloombergNEF, entro il 2035 i data center statunitensi consumeranno più gas naturale di Germania e Giappone messi insieme, quasi il doppio rispetto alla stima pubblicata nove mesi prima.

Il gas naturale brucia in modo più pulito rispetto ad altri combustibili fossili, ma resta tutt’altro che innocuo: un piede cubo di gas rilascia l’equivalente di 60 grammi di anidride carbonica. La domanda aggiuntiva dei data center dovrebbe generare un milione di tonnellate metriche di gas serra in più ogni giorno, circa il 12% delle emissioni climalteranti attuali degli Stati Uniti. Nel 2021 i ricercatori di Harvard hanno calcolato che l’inquinamento atmosferico da combustibili fossili è responsabile di un decesso su cinque nel mondo.

“Un tipico data center previsto in Pennsylvania ha centinaia di motori diesel che emettono inquinamento atmosferico, e anche se in teoria sono riservati alle emergenze, il governo ha già detto che il data center dovrebbe usarli invece di attingere a una rete elettrica sotto stress durante alcune ondate di calore. Possiamo aspettarci che diventi più frequente. I data center affamati di combustibili fossili peggioreranno il cambiamento climatico, rendendo quelle ondate di calore più frequenti e severe”, ha dichiarato al rally Annie Fox, avvocato del Clean Air Council.

Tra i presenti c’era anche Donna Greenberg, residente a Filadelfia, che ha messo sul tavolo preoccupazioni che vanno oltre l’aria: “Mi preoccupa l’inquinamento. Mi preoccupano la sorveglianza e il fatto che avranno accesso a informazioni che non hanno alcun diritto di conoscere, e mi preoccupa che useranno acqua ed elettricità sottraendole alle persone e ai quartieri che ne hanno bisogno”.

Moratorie, ordini esecutivi e città che frenano

Il malcontento locale sta producendo effetti concreti. Un sondaggio Gallup condotto a marzo ha rilevato che il 71% degli americani si opporrebbe alla costruzione di un data center per l’IA vicino a casa propria, con il 48% fortemente contrario e solo il 25% favorevole: un livello di opposizione superiore persino a quello registrato verso una centrale nucleare. Una stima separata indica che nel solo 2025 l’opposizione locale ha portato al rinvio o alla cancellazione di progetti per 156 miliardi di dollari, mentre a luglio si sono contate 142 proteste in 42 stati.

In Maryland 13 delle 24 contee hanno adottato moratorie, e la stessa scelta è stata fatta in città come Denver, Indianapolis, Asheville, Charlotte e Reno, spesso proprio per dare ai funzionari il tempo di raccogliere informazioni sugli impatti.

A New York la governatrice Kathy Hochul ha firmato un ordine esecutivo che blocca temporaneamente l’approvazione di nuovi permessi per i grandi progetti.

“Il progresso non dovrebbe arrivare con una bolletta più alta, una riserva d’acqua depauperata o inquinamento acustico. Questi data center possono essere costruiti, e dovrebbero esserlo, solo nei luoghi che li vogliono”, ha detto Hochul in conferenza stampa.

Anche la Pennsylvania si è mossa: il governatore Josh Shapiro ha firmato lo scorso mese un ordine esecutivo che impone restrizioni statali più severe e richiede l’approvazione locale per i progetti. Filadelfia, però, arriva a questo passaggio senza strumenti propri, perché non esistono leggi urbanistiche locali né regolamenti che disciplinino lo sviluppo dei data center, come ha spiegato Alex Bomstein, direttore esecutivo del Clean Air Council: “Non disponiamo delle norme necessarie per proteggerci dai problemi di qualità dell’aria, dall’uso dell’acqua, dal rumore e da molti altri tipi di problemi che mettono in pericolo i Filadelfiesi”.

L’ufficio del presidente del Consiglio comunale Kenyatta Johnson ha fatto sapere lunedì che i consiglieri e l’amministrazione Parker proseguono le discussioni sul futuro dei data center in città, precisando che al momento non è stata presentata alcuna proposta legislativa o risoluzione in Consiglio, che si riunirà giovedì. Una portavoce della sindaca Cherelle Parker ha dichiarato che lei sostiene la definizione di standard per i data center: “La protezione della salute, della sicurezza e delle risorse naturali dei Filadelfiesi non è negoziabile”.