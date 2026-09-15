Office 2024 Pro Plus, Windows 11 Pro e un pacchetto combinato Windows più Office sono attualmente disponibili a prezzi scontati durante il Godeal24 Office Software Sale.
Aggiornare il software del proprio PC non significa necessariamente dover sottoscrivere l’ennesimo abbonamento ricorrente. Il Godeal24 Office Software Sale include attualmente diverse opzioni Microsoft, con Office 2024 Pro Plus a partire da 16,66€ a chiave se acquistato nel pacchetto da 3 chiavi.
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Office 2024 Pro Plus, 19,99€ per 1 chiave
La licenza Office 2024 Pro Plus a 1 chiave è attualmente disponibile a 19,99€. Office 2024 Pro Plus riunisce Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. L’ultima versione include inoltre nuove funzioni per la produttività, come 14 nuove funzioni per Excel, Cameo in PowerPoint, una gestione degli appuntamenti migliorata in Outlook e la modalità scura estesa a tutta l’interfaccia. Per chi ha bisogno principalmente delle tradizionali applicazioni Office da desktop, una licenza una tantum rappresenta un’alternativa ai pagamenti ricorrenti in abbonamento.
Risparmiare su più PC
Il pacchetto da 3 chiavi di Office 2024 Pro Plus costa 49,99€, portando il prezzo effettivo a 16,66€ a chiave. Questo pacchetto può risultare utile quando Office deve essere installato su più computer, sia a casa sia in un piccolo ufficio.
Bundle Windows 11 Pro + Office 2024
Per un aggiornamento più completo del proprio PC, è possibile scegliere anche il bundle Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus. Il bundle è attualmente proposto a 31,25€ con il codice sconto SGO62, combinando Windows 11 Pro e Office 2024 Pro Plus in un unico pacchetto. Può essere particolarmente utile per chi sta preparando un nuovo PC o aggiornando contemporaneamente sistema operativo e software per la produttività.
Altre versioni di Office a un prezzo conveniente
- Office 2021 Pro Plus, 1 chiave – 28,28€
- Office 2021 Pro Plus, 3 chiavi – 76,25€ (25,42€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus, 5 chiavi – 124€ (24,80€/chiave)
- Office 2024 Home per PC/Mac – 119,99€
- Office 2021 Home and Business per Mac – 89€
L’ultima versione di Windows, a un prezzo imbattibile
- Win 11 Professional, 1 chiave – 12,25€
- Win 11 Professional, 2 chiavi – 24,25€ (12,13€/chiave)
- Win 11 Professional, 3 chiavi – 35,25€ (11,75€/chiave)
- Win 11 Professional, 5 chiavi – 53,25€ (10,65€/chiave)
- Win 11 Home, 1 chiave – 12,15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC, 1 chiave – 12,80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC, 1 chiave – 12,88€
- Win 10 Professional, 1 chiave – 8,25€
- Win 10 Home, 1 chiave – 8,15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC, 1 chiave – 12,25€
- Win Server 2025 Standard – 30,99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99€
Tutto quello che serve, Office e Windows a vita (codice sconto “SGO62”)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus, bundle – 31,25€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus, bundle – 31,15€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus, bundle – 37,59€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus, bundle – 37,99€
Multi-chiavi per l’intero gruppo di lavoro, a poco prezzo
- Office 2021 Pro, 50 chiavi – 1.200€ (24€/chiave)
- Office 2021 Pro, 100 chiavi – 2.300€ (23€/chiave)
- Win 11 Pro, 50 chiavi – 400€ (8€/chiave)
- Win 11 Pro, 100 chiavi – 750€ (7,50€/chiave)
- Win 11 Home, 50 chiavi – 389€ (7,59€/chiave)
- Win 11 Home, 100 chiavi – 699€ (6,99€/chiave)
Una vasta gamma di strumenti in svendita
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Ashampoo Office 9 – 30,99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63€
- EaseUS Video Downloader, licenza a vita – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro, abbonamento 1 mese – 13,93€
- Internet Download Manager, 1 chiave, licenza a vita – 21,99€
Perché scegliere Godeal24
Trovare un rivenditore software affidabile fa la differenza. Godeal24 offre licenze software garantite, consegna digitale immediata e assistenza clienti dedicata, senza costi di spedizione né commissioni nascoste. I clienti ricevono inoltre supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, per un’esperienza di acquisto e attivazione più semplice. Con migliaia di recensioni e una valutazione media di 4,8 stelle su Trustpilot, Godeal24 si è costruita una solida reputazione tra i clienti di tutto il mondo.
Contatti Godeal24: service@godeal24.com
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