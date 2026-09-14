Chi pensava che i prezzi di Nintendo Switch 2 sarebbero rimasti bloccati sui listini ufficiali dovrà rivedere le proprie certezze. La console ibrida di nuova generazione, con schermo LCD da 7,9 pollici, Joy-Con 2 magnetici e chip NVIDIA Tegra T239, si trova ora proposta a un prezzo che si distacca sensibilmente da quanto visto finora sui principali store italiani. Con un aumento ufficiale del listino Nintendo previsto da settembre 2026, trovare questa console a un prezzo inferiore ai 429€ tracciati da idealo diventa un’opportunità da non sottovalutare. Ecco i dettagli.

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Nintendo switch 2: schermo da 7.9” e joy-con 2 magnetici

Il salto generazionale rispetto alla Switch originale si vede prima di tutto nel display LCD da 7,9 pollici, Full HD 1080p con refresh rate fino a 120Hz e supporto HDR10/VRR. In modalità TV, tramite dock rinnovato, la console raggiunge l’uscita in 4K a 60fps, complice anche la ventola integrata nel dock stesso per una migliore dissipazione del calore.

I nuovi Joy-Con 2 rappresentano forse l’innovazione più interessante: connessione magnetica più stabile, stick più ampi per un controllo preciso e una funzione inedita, quella mouse, che apre a modalità di gioco e navigazione mai viste prima su console Nintendo. Non manca il tasto C dedicato al menù chat.

Sotto la scocca lavora il chip NVIDIA Tegra T239 con architettura Ampere, affiancato da 256GB di memoria interna (otto volte la Switch originale), espandibile tramite microSD Express fino a 2TB. Il comparto audio beneficia di un suono spaziale 3D, mentre la piena retrocompatibilità con l’intera libreria Switch permette di continuare a giocare ai titoli già posseduti, spesso con prestazioni migliorate. Tra i punti critici resta l’autonomia, compresa tra 2 e 6,5 ore nonostante la batteria da 5.220mAh, penalizzata dalle maggiori prestazioni hardware.

Sconto del 22% su nintendo switch 2: i dettagli dell’offerta

Il prezzo di listino Nintendo per Switch 2 era fissato a 479€, cifra già superiore ai 469,99€ del lancio italiano di giugno 2025. Su AliExpress la console è ora disponibile a 373€, con uno sconto del 22% che si traduce in un risparmio concreto di 106€. Un prezzo che batte anche il miglior valore tracciato da idealo (429€) e che si allontana ulteriormente dai 499,99€ del listino ufficiale europeo in vigore da settembre 2026.

La confezione include console, dock, Joy-Con 2, laccetto e impugnatura, esattamente come indicato dalle schede tecniche dei principali rivenditori. Considerando la carenza di scorte registrata al lancio e la disponibilità ancora intermittente su alcuni store italiani, questa proposta rappresenta una delle occasioni più concrete per portarsi a casa la console senza attendere ulteriori aumenti di prezzo.

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