A IFA 2026 di Berlino l’ecosistema VeSync ha portato due novità pensate per due ambienti diversi della casa: la cucina e la camera da letto. Da un lato la friggitrice ad aria Cosori ICONIC Dual, dall’altro il purificatore intelligente Levoit Eleva 300X. Entrambi i prodotti sono già disponibili, ma vale la pena guardarli da vicino per capire cosa cambia davvero nell’uso quotidiano.

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Cosori ICONIC Dual, la doppia zona incontra l’acciaio

Partiamo dalla cucina. Cosori ha lanciato ufficialmente ICONIC Dual, modello di punta della serie ICONIC, pensato per chi vuole un elettrodomestico che non debba necessariamente finire chiuso in un armadio. La serie ha ricevuto il Red Dot Design Award per il design minimalista, le proporzioni compatte e l’involucro in acciaio inossidabile, e la nuova arrivata porta la stessa filosofia su un formato più adatto alle famiglie. Accanto a lei, nello stand condiviso con Levoit, era possibile vedere da vicino anche la ICONIC Single: acciaio inox spazzolato, superfici pulite e pochissima plastica a vista trasformano la friggitrice in un oggetto che sta bene sul piano di lavoro, non in un elettrodomestico da nascondere.

Sul fronte dei materiali, ICONIC Dual combina l’involucro in acciaio inossidabile con un pannello di controllo in vetro temperato e due cestelli lavabili in lavastoviglie con rivestimento ceramico privo di PFAS. Un dettaglio che conta per chi vuole sapere con cosa entra in contatto il cibo, e che conferma la scelta di componenti selezionati con cura. La garanzia limitata di cinque anni sull’unità principale (cestelli e vassoi per verdure coperti da una garanzia separata di un anno) completa il quadro, insieme all’assistenza VeSync e al servizio clienti.

La vera novità funzionale è la cottura a doppia zona. Con una capacità totale di 8,6 litri divisa in due cestelli indipendenti da 4,3 litri ciascuno, potete impostare tempo e temperatura separati per ogni zona. La funzione Sync coordina i due cestelli così che piatti con impostazioni diverse siano pronti nello stesso momento, mentre Match applica le stesse impostazioni a entrambi quando preparate una quantità maggiore di un unico piatto. A muovere il tutto ci sono due motori a corrente continua indipendenti e un sistema di circolazione dell’aria ottimizzato, per una potenza nominale di 2.700 watt. Le funzioni disponibili sono sette (frittura ad aria, arrostitura, grigliatura, riscaldamento, cottura al forno, essiccazione e lievitazione) e si gestiscono tramite touchscreen capacitivo e display a LED.

Tramite l’app VeSync accedete a ricette guidate, regolazioni delle impostazioni compatibili e assistenza passo dopo passo, oltre a una selezione di 50 ricette, suggerimenti per i pasti quotidiani, idee per la preparazione anticipata e informazioni nutrizionali su oltre 90 ingredienti consultabili nella Tabella di cottura. Il livello di rumore resta sotto i 58 dB nelle condizioni di prova indicate da Cosori, un dato non banale: una friggitrice che disturba in cucina serve a poco, e qui il compromesso tra potenza e silenziosità è parte del progetto. ICONIC Dual è disponibile dal 4 settembre 2026 al prezzo di 369 euro presso lo store ufficiale online di Cosori e su Amazon, mentre la disponibilità presso una selezione di rivenditori arriverà nel corso del quarto trimestre dell’anno. Per la ICONIC Single, il listino indicato è di 249 euro: probabilmente la scelta più sensata per chi cucina per una o poche persone o vuole lasciare l’elettrodomestico sempre a portata di mano senza occupare mezza cucina.

Levoit Eleva 300X, aria più pulita mentre riposate

Passiamo alla camera da letto, dove Levoit ha presentato Eleva 300X, un purificatore pensato partendo da un principio semplice: la camera da letto dovrebbe favorire le ore in cui il corpo recupera energie. Il dispositivo monitora in modo silenzioso le variazioni delle particelle presenti nell’aria e adatta di conseguenza il proprio funzionamento, per un ambiente più pulito e tranquillo non solo durante la stagione delle allergie, ma ogni notte dell’anno.

Il tema non è marginale. In uno studio condotto nel 2026 da Appinio in collaborazione con DatamedIQ, il 52% delle 1.000 donne intervistate in Germania ha dichiarato di aver usato prodotti legati al sonno nei dodici mesi precedenti, segno che un riposo di qualità è già parte delle abitudini di benessere di molti consumatori. E l’aria della camera da letto è un elemento spesso trascurato: uno studio preliminare sottoposto a revisione paritaria, che ha monitorato 12 camere da letto durante la notte, ha rilevato il superamento delle soglie di qualità dell’aria indoor per i composti organici volatili (VOC) e per il particolato, inclusi PM2.5 e PM10. Altre ricerche hanno associato le condizioni dell’aria nella stanza alla qualità del sonno e identificato l’aria viziata durante la notte come una delle cause segnalate di disturbo.

Al centro dell’esperienza c’è il sensore AirSight Plus 2.0, che monitora in tempo reale i livelli di PM1.0, PM2.5 e PM10 combinando rilevamento fotoelettrico ed elaborazione integrata. Tramite l’app VeSync ottenete una lettura più chiara delle particelle presenti, dagli inquinanti più fini a polvere e pollini, mentre in modalità Auto il dispositivo regola da solo la velocità della ventola in base ai cambiamenti rilevati. Gli insight basati sull’intelligenza artificiale del Levoit Data Lab trasformano queste variazioni in informazioni comprensibili, aiutandovi a capire se un cambiamento dipende da eventi quotidiani come cucinare, pulire, la presenza di animali domestici o l’inquinamento esterno, con suggerimenti pratici sulle azioni da intraprendere. La funzione Sleep Air Trends permette di creare programmi di sonno personalizzati e consultare la mattina successiva un report completo sullo stato dell’aria durante il riposo, mentre Air Summary fornisce report settimanali e mensili.

Sul fronte delle prestazioni, Eleva 300X offre un valore CADR di 160 CFM / 272 m³/h, tra i migliori della categoria tra i purificatori comparabili per camera da letto, sufficiente a trattare una stanza da circa 22 metri quadri in dodici minuti. Il sistema a doppio filtro modulare DuoShield consente di usare separatamente o insieme il filtro HEPA e il filtro a carbone attivo, per catturare le particelle e ridurre odori e inquinanti gassosi come i VOC, mentre il design del flusso d’aria MaxSeal convoglia l’aria attraverso il filtro HEPA trattenendo gli allergeni. Il filtro HEPA è pensato per durare fino a 24 mesi e il sistema di gestione connesso all’app cambia il modo in cui lo si controlla: dopo aver installato un filtro originale Levoit, ne scansionate il codice QR univoco nell’app per verificarlo e attivarlo, ottenendo un monitoraggio della durata basato sull’uso effettivo e sul livello di usura, non su un semplice countdown a calendario. L’app mostra la durata residua e invia promemoria proattivi per la sostituzione, evitando sia cambi troppo precoci sia utilizzi oltre l’intervallo raccomandato.

La purificazione si adatta alle vostre esigenze senza richiedere un controllo manuale costante. Il dispositivo apprende le abitudini e le priorità dell’ambiente e propone tre modalità di assistenza personalizzate: Daily Comfort per una purificazione bilanciata nell’uso quotidiano, Focused Care per una risposta più protettiva nei momenti che richiedono maggiore attenzione e Advanced Care per una purificazione più intensa quando l’ambiente lo richiede. Grazie ad Adaptive Start, il purificatore può attivarsi automaticamente quando la qualità dell’aria peggiora e ridurre l’intervento quando le condizioni migliorano, intervenendo con più intensità solo quando serve davvero. In Modalità Sonno il consumo energetico è estremamente ridotto e le luci del display possono essere spente, per una purificazione indisturbata: il funzionamento va da 19 dB a 50 dB con una potenza nominale di 25 W e un’efficienza energetica superiore di circa il 67% rispetto al Levoit Core 300. Levoit Eleva 300X è disponibile su Amazon al prezzo di 169,99 euro (170 euro secondo il listino ufficiale annunciato).