L’attesa febbrile per il videogioco più atteso del decennio incontra oggi un allineamento promozionale a dir poco perfetto. Con il lancio simultaneo di due grandi eventi sconto su Amazon e AliExpress, si è creata l’occasione ideale per allestire la postazione da gaming next-gen definitiva risparmiando cifre consistenti. Sfruttando la convergenza di coupon e detrazioni dirette alla cassa, potete infatti portarvi a casa la console PlayStation 5 Slim Digital Edition e riscattare in anticipo il codice per Grand Theft Auto VI con una combo devastante. Analizziamo come combinare i vantaggi di entrambe le promozioni per bloccare l’hardware e il titolo al prezzo più basso possibile.

Playstation 5 PS5 Slim Digital Edition 825GB 🛍 AliExpress 💰 493€ invece di 599€ 👉 Acquista qui: https://prezzi.tech/go/bfbv ✂️ Usa il coupon: ITAFF45 e paypal pay later oppure ITAFF30 se quello da 45€ non è più disponibile Grand Theft Auto VI – PlayStation 5 (Codice download) 🛍 Amazon 💰 64,99€ invece di 79,99€ 👉 Acquista qui: https://prezzi.tech/go/bfcc

Guida al Doppio Risparmio: Gli Eventi su AliExpress e Amazon

La strategia vincente di oggi sfrutta le promozioni attive su entrambi i marketplace, massimizzando i tagli di prezzo sia sulla console sia sul gioco in versione digitale.

1. L’evento AliExpress: Coupon e Sconto PayPal PayLater

Su AliExpress sono disponibili i consueti codici promozionali a scalare abbinabili allo sconto esclusivo PayPal PayLater, che garantisce 20€ di extra sconto immediato su una spesa minima di 199€. Se un codice dovesse esaurirsi prima del vostro checkout, utilizzate l’alternativa di riserva.

2. L’evento Coupon Amazon (Fino a 20€ di sconto)

Amazon ha attivato una campagna promozionale a scaglioni che permette di sbloccare sconti diretti a carrello:

10€ di sconto su una spesa minima di 60€

su una spesa minima di 60€ 15€ di sconto su una spesa minima di 75€

su una spesa minima di 75€ 20€ di sconto su una spesa minima di 200€

Avviso su coupon e disponibilità: Se a carrello non compare esattamente il prezzo indicato, significa che alcuni coupon o i fondi promozionali di PayPal sono momentaneamente esauriti. Monitorate con attenzione i nostri canali Telegram per non perdervi le notifiche sui rifornimenti e i nuovi codici disponibili.

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La Combo Perfetta: PS5 Slim Digital + GTA VI

Ecco i passaggi dettagliati per assicurarsi entrambi i prodotti ai prezzi promozionali attuali:

PlayStation 5 Slim Digital Edition 825GB a 493€ (invece di 599€) su AliExpress

Il cuore della nuova generazione videoludica: design più snello e compatto, memoria SSD proprietaria ad altissima velocità e ray tracing hardware avanzato per immergersi nelle grafiche più complesse. Per ottenere il prezzo di 493,00€, inserite a carrello il coupon ITAFF45 (o ITAFF30 qualora il primo fosse esaurito) e selezionate il pagamento con PayPal PayLater.

Grand Theft Auto VI per PS5 (Codice Download) a 64,99€ (invece di 79,99€) su Amazon

Il ritorno a Vice City e nell’immenso stato di Leonida promette un livello di dettaglio, realismo e narrazione mai visto prima. Per pagare il gioco solo 64,99€, dovete prima attivare la promozione da questa pagina Amazon cliccando sullo sconto di 15€ su 75€ di spesa, e successivamente inserire GTA VI nel carrello: la detrazione verrà applicata in automatico prima del pagamento.

Riepilogo Offerte Combo PS5 e GTA VI

Di seguito i link diretti per bloccare la console su AliExpress e il gioco in sconto su Amazon:

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Sfruttare in parallelo i tagli di prezzo di AliExpress per la console e i coupon promozionali di Amazon per il codice di download permette di prepararsi all’evento videoludico più importante senza pagare le cifre piene di listino. Trattandosi di promozioni a tempo con plafond di coupon limitati, vi suggeriamo di riscattare e confermare entrambi gli acquisti prima del sold-out delle scorte.

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le offerte in tempo reale dei due eventi, seguite il nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech e iscrivetevi a ErroriBomba su https://t.me/erroribomba per essere avvisati all’istante su cali improvvisi, codici segreti e imperdibili errori di prezzo.